Alajuelense acepta cuál es su gran pecado

Celso Borges, Anthony Hernández y Jeison Lucumí se mostraron autocríticos luego de la derrota de Liga Deportiva Alajuelense contra Herediano

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense buscó el gol de todas las maneras posibles ante Herediano y no lo encontró. Eso dejó un sabor amargo en la afición y en el camerino rojinegro.








AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseApertura 2025Herediano
