Alajuelense acepta cuál es su gran pecado

Liga Deportiva Alajuelense buscó el gol de todas las maneras posibles ante Herediano y no lo encontró. Eso dejó un sabor amargo en la afición y en el camerino rojinegro.

Esa derrota por 0-1 ante Herediano deja pensando a muchos en el equipo, porque justamente la película de lo visto en el duelo del domingo le ha pasado a la Liga en finales anteriores que ha perdido.

A pesar de un dominio en el partido, las múltiples llegadas y la incansable búsqueda del gol, la red rival se mantuvo intacta. Un problema que no es nuevo para la Liga y que, según los propios protagonistas, urge resolver.

La autocrítica fue la principal reacción en zona mixta, con los jugadores asumiendo su responsabilidad y reconociendo que, sin goles, las buenas intenciones no valen nada.

LEA MÁS: Jeison Lucumí: ‘Sabemos que ya (los aficionados) no nos tienen más paciencia’

Celso Borges, Anthony Hernández y Jeison Lucumí fueron los tres hombres elegidos por el club para ir a atender a los medios de comunicación.

Los futbolistas no se escondieron tras el pitazo final. Con visible frustración, compartieron sus reflexiones, coincidiendo en un punto clave: la falta de contundencia.

Jeison Lucumí no quedó nada contento con lo ocurrido en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

“El equipo está peleando por los lugares de arriba y va a importar cómo termina al final, pero por supuesto que la exigencia de este club siempre es ganar”, sentenció Celso Borges.

Ademá, el capitán de la Liga no eludió la gravedad de los resultados en casa, porque en este arranque de temporada, de tres partidos en casa, llevan dos derrotas.

LEA MÁS: Tras la derrota de Alajuelense ante Herediano, Santiago Van der Putten da una ‘Masterclass’ de autocrítica

“Mal, tenemos que mejorarlo, no nos puede suceder y tenemos que ver cómo lo concretamos, pero no es lo ideal”, afirmó.

Anthony Hernández se sumó al análisis, describiendo la derrota como “muy dolorosa” y admitiendo el “sinsabor” que deja. El extremo no se guardó nada al evaluar la actuación del equipo.

“La verdad que tuvimos muchas ocasiones, creo que tuvimos como nueve remates a marco, tenemos que ser un poco más contundentes ahí arriba.

”Demostramos fútbol y me voy muy orgulloso de todos los jugadores, pero sí tenemos que mejorar en el último cuarto de cancha”, expresó Anthony Hernández, apuntando directamente a la zona de la definición como el gran talón de Aquiles.

Su llamado a la autocrítica fue claro y directo, reconociendo que deben “asumir los errores” para evitar que se repitan.

Jeison Lucumí, el extremo colombiano, asumió la frustración de la afición y la necesidad de responder en el campo.

LEA MÁS: Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘Esto en algún momento tiene que cambiar’

“Tenemos que hacer respetar la casa, nos duele, porque ganando podíamos quedar en el primer puesto y nos da mucho dolor”, comentó Jeison Lucumí.

Además, hizo hincapié en que deben ser más certeros frente al marco.

“Los fanáticos de la Liga quieren la 31 y hasta que no logremos eso no vamos a tener a nadie en el bolsillo”, concluyó el cafetero, resumiendo el sentir de un vestuario que sabe que el tiempo y la paciencia se agotan.

Kenyel Michel fue el mejor jugador de Liga Deportiva Alajuelense ante Herediano. (JONATHAN JIMENEZ FLORES/jonathan Jimenez)

La falta de gol no es una sorpresa. Ha sido una sombra que ha perseguido a la Liga Deportiva Alajuelense en momentos clave, especialmente en finales de torneos anteriores.

El equipo ataca, genera y domina, pero no logra materializar. Esta carencia ha sido el factor diferencial en partidos que podrían haber terminado en victorias y, en última instancia, en campeonatos.

Óscar Ramírez y su cuerpo técnico tienen ahora el desafío de encontrar la fórmula para que el juego de la Liga vaya acompañado de anotaciones.

La exigencia es máxima. Los jugadores son conscientes de que las palabras no bastan y que el verdadero diálogo se debe dar en la cancha.

“Sabemos que hay mucha frustración, pero nosotros tenemos que hablar en la cancha, tenemos que ganar, porque de nada sirve hablar cosas aquí y no resolverlas en la cancha”, expresó Jeison Lucumí.

La derrota contra Herediano fue un golpe, que les hace ver a los manudos la necesidad de ser contundentes.

Alajuelense tiene seis puntos en tres presentaciones en el Apertura 2025 y el sábado visitará a Puntarenas FC. Esta semana no verá acción en la Copa Centroamericana de Concacaf.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.