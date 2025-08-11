Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘Esto en algún momento tiene que cambiar’

Óscar Ramírez contó qué dijo en el camerino de Liga Deportiva Alajuelense luego de la derrota ante Herediano

Por Fanny Tayver Marín

Óscar ‘Macho’ Ramírez hizo cambios ofensivos, pero fue insuficiente. Liga Deportiva Alajuelense no encontró la anotación por ningún lado y Herediano se dejó los tres puntos en el Estadio Alejandro Morera Soto con un penal cobrado por Marcel Hernández.








AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezApertura 2025Herediano
