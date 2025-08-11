Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘Esto en algún momento tiene que cambiar’

Óscar ‘Macho’ Ramírez hizo cambios ofensivos, pero fue insuficiente. Liga Deportiva Alajuelense no encontró la anotación por ningún lado y Herediano se dejó los tres puntos en el Estadio Alejandro Morera Soto con un penal cobrado por Marcel Hernández.

- ¿Le preocupa la contundencia?

- Es un tema que sí hemos abordado, pero la práctica es de una forma y en vivo es otra. Estamos sobre eso, hemos trabajado. Me parece que dije que habría marcadores cerrados. Va a ser difícil, con los bloques. Tuvimos un porcentaje importante encima de ellos y al no haber goles, se reclama la contundencia.

”Esto es cómo va a terminar. La movilidad, el borde por los costados. Una falta nos obliga a jugar estar en la adversidad. Hicimos variantes, velocidad, metimos a los dos grandes y hay que darle virtud a Heredia”.

”Tiene un equipo con experiencia, que ha llevado partidos a estos niveles. La planilla de Alajuelense tiene un tercio de muchachos de menos de 20 años y estoy haciendo caminar eso”.

- Se ve Alajuelense mejor de visita que en casa. ¿Siente distinto a su equipo en el Morera?

- Difiero un poco, hay canchas difíciles, como la de Sporting, la de Managua, no son de fácil manejo. Tal vez no tenemos un césped como acá y hay que hacer más bloque y también que son canchas difíciles. Contra Plaza Amador lo teníamos con sus situaciones, no es que les regalamos. Es que por las ganas de querer recuperar el marcador, con una situación de esas hay que buscar el partido y tal vez ya no alcanza.

- Usted dice que se aprende más de una derrota y van dos importantes. ¿En qué se enfoca en apuntalar en el equipo?

- Ante los cerrojos, hay que tener mucho quiebre para la línea y atacar el espacio. El sábado les pasé un video de España en su movilidad, cómo combatir eso y que era la única manera. Si comenzamos a buscar espalda y perfilados, que es ver para adelante y atrás, tomaríamos mejores decisiones. No es fácil, hay muchachos que no han tenido una orientación sobre eso.

”No es de la noche a la mañana que se logra algo tan difícil. No digo que voy a ser como España, pero trato de que el muchacho tenga otra visión. Eso debería trabajarse más en liga menor y que nos den gente más formada para atacar espacios.

”No es fácil poder cambiar hábitos, hay un avance, pero tiene su costo. Sé que este agosto va a ser no de tropiezos, sino con partidos complejos por horarios. Bendito Dios que viene esta semana larga. Ahí estoy, yo sé donde estoy ubicado, sé que esta historia no es fácil y que el pasado tiene su peso y tenemos que darle vuelta”.

- Las críticas van sobre Jonathan Moya y Alberto Toril. ¿Qué pasa con Doryan Rodríguez?

- Yo me lo dejé por proyección, es muy interesante, pero sobre eso estoy. Es un jugador que es muy interesante en sus diagonales, necesita su aprendizaje de pivotear y son características diferentes. Doryan puede fabricarse su gol. No es fácil conseguir un jugador así.

- Alajuelense fue superior y el resultado no lo refleja. ¿Qué mensaje da usted al equipo?

- En lo que hablé ahí les dije que duele porque hicimos 14 remates, pero es un aprendizaje. Si vemos los dos partidos que hemos perdido con Heredia ha sido con balón parado. Es un tema por afinar. Esta vez fue una mano sin gracia y sin intención.

”Pero estamos más cerca, tenemos argumentos. Duele, esto pasa en el fútbol. Cuesta abrir la brecha, no es fácil, pero los miré a los ojos y les dije, vamos, esto en algún momento tiene que cambiar".

Óscar Ramírez lamentó la derrota de Liga Deportiva Alajuelense contra Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

