Jeison Lucumí: ‘Sabemos que ya (los aficionados) no nos tienen más paciencia’

El delantero de Alajuelense, Jeison Lucumí, cubre el balón ante la marca del lateral del Herediano Haxzel Qiurós. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores

El delantero colombiano Jeison Lucumí es consciente de que la derrota de Liga Deportiva Alajuelense frente al Club Sport Herediano (0-1), en el estadio Alejandro Morera Soto, no solo frustra a los aficionados, sino también a los propios jugadores.

La falta de gol, la ausencia de contundencia y el no mostrar el mejor rendimiento en la cancha son factores que desesperan a los seguidores rojinegros, quienes no dudan en encarar a los jugadores debido a sus constantes fallos.

“La verdad es una derrota muy dolorosa. Se nos va el primer lugar ante un rival directo. Sabemos que ya no nos tienen más paciencia y nuestra afición quiere la 31. Regalando esos puntos en casa no van a estar contentos”, afirmó Lucumí al final del partido en la zona mixta.

El veloz extremo colombiano aseguró que deben seguir mejorando, trabajando e intentando evitar los errores que vienen cometiendo en compromisos anteriores.

“Tenemos que trabajar e ir día a día, porque uno no sabe hasta cuándo va a lograr su mejor nivel. Sabemos que estamos creando opciones, pero las fallamos. Nos desesperamos, no tenemos calma y eso nos está afectando”, añadió Lucumí.

El delantero cafetero indicó que deben corregir ciertas situaciones que los están perjudicando y los llevan a equivocarse en los momentos clave de los partidos.

“Pienso que debemos estar más tranquilos. Nos estamos apresurando mucho a la hora de definir y eso, al final, nos afecta y nos hace fallar las opciones de gol que se nos presentan en los partidos y no sabemos resolver”, manifestó Lucumí.