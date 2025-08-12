Puro Deporte

¿Era penal? Comisión de Arbitraje da veredicto sobre lo ocurrido en partido Alajuelense vs. Herediano

Vea la acción y escuche los audios del VAR cuando Benjamín Pineda sancionó la pena máxima en el Morera Soto

Por Fanny Tayver Marín

Un penal dictó sentencia en el reciente partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano, en una decisión de Benjamín Pineda y el equipo arbitral que Óscar Ramírez, en conferencia de prensa, consideró como muy drástica porque para él fue algo involuntario.








