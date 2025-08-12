¿Era penal? Comisión de Arbitraje da veredicto sobre lo ocurrido en partido Alajuelense vs. Herediano

Un penal dictó sentencia en el reciente partido entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano, en una decisión de Benjamín Pineda y el equipo arbitral que Óscar Ramírez, en conferencia de prensa, consideró como muy drástica porque para él fue algo involuntario.

Los florenses se dejaron el triunfo por 0-1, con el lanzamiento desde el manchón blanco cobrado por Marcel Hernández, en un partido donde Anthony Walker fue figura y en el que a la Liga no le alcanzaron veinte remates para encontrar el gol.

¿Fue drástico Benjamín Pineda o más bien acertó en su decisión inmediata? La acción en realidad no dejó mayores dudas, porque la mano de Alberto Toril era clara. Solo que en el fútbol moderno, no toda mano en el área es penal.

Precisamente, esa pena máxima sancionada en el partido entre Alajuelense y Herediano fue una de las dos acciones mostradas en los videos y audios del VAR que se revelaron después de la tercera jornada del Torneo de Apertura 2025.

La Comisión de Arbitraje explica que a los 40 minutos del juego se produce una acción dentro del área de Alajuelense. Emerson Bravo patea el balón con dirección a portería contraria.

Mientras que el delantero Alberto Toril, en funciones defensivas, intenta bloquear ese balón con su cuerpo, llevando sus manos en una posición abierta de manera riesgosa.

“El balón golpea directamente en una de ellas. El árbitro observa con claridad la acción y decide correctamente sancionar penal por dicha acción”, determinó la Comisión de Arbitraje.

Benjamín Pineda fue el árbitro central del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Desde ese momento, el VAR inicia una revisión de la acción con diferentes ángulos, velocidades y consideraciones técnicas adecuadas, encontrando evidencia objetiva y suficiente ara ratificar la decisión de los árbitros de campo.

A continuación podrá ver lo que pasó en cancha, la decisión inmediata de Benjamín Pineda y escuchar a los árbitros en plena revisión del VAR.

La Comisión de Arbitraje señaló que en la tercera jornada hubo veinte chequeos del VAR, con dos intervenciones, catalogadas como correctas, que fueron el penal en el partido entre Alajuelense y Herediano, así como el primer gol de Cartaginés contra Saprissa, conseguido por Cristopher Núñez.

