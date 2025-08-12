¿Salió o no el balón en el gol contra Saprissa? Esto reveló el audio del VAR

Muchos dijeron que la bola estaba fuera, otros gritaron el gol de Cartaginés, sin importar si Diego González centró en buena lid o disparó con la pelota fuera del campo reglamentario.

Marianela Araya, árbitra del partido del domingo pasado entre brumosos y morados, avaló la conquista de Cristopher Núñez al minuto 24.

La Comisión de Arbitraje de la Federación Costarricense de Fútbol reveló el audio del VAR de ese compromiso y de la jugada en mención, donde Marianela esperó la determinación de los analistas de la sala VAR.

“El VAR, al revisar la acción, no encuentra evidencia suficiente para modificar la decisión de los árbitros de campo, por lo cual deciden, después de la decisión, ratificar la determinación de los árbitros, concediendo el gol”, se explica en el video revelado por la Comisión de Arbitraje.

La revisión fue del gol por posible balón fuera del campo. Anthony Bravo, quien fue el árbitro VAR, avisó que estaba chequeando, mientras se escucha a Marianela Araya decir que están revisando si el balón está adentro o afuera.

“No tenemos una evidencia clara de que el balón haya salido, así que voy a confirmar el gol del número 10 (Cristopher Núñez)”, aseguró Anthony Bravo.