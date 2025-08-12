Puro Deporte

Erick Lonis pone en su lugar a quienes lo cuestionan por llevar a Marcos Escoe a Saprissa

El integrante del comité deportivo de Saprissa dijo que lo critican por decir las cosas por su nombre

Por Milton Montenegro

“¿Por qué nos cuestionan porque traemos un talento?, ¿de dónde?, ¿en qué mundo están viviendo?”, dijo Erick Lonis en entrevista con La Nación, cuando trató el tema de la contratación de Marcos Escoe a Saprissa.








Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

