Erick Lonis pone en su lugar a quienes lo cuestionan por llevar a Marcos Escoe a Saprissa

“¿Por qué nos cuestionan porque traemos un talento?, ¿de dónde?, ¿en qué mundo están viviendo?”, dijo Erick Lonis en entrevista con La Nación, cuando trató el tema de la contratación de Marcos Escoe a Saprissa.

Quienes cuestionan la llegada del atacante de 21 años al conjunto saprissista consideran impensable que el club se haya fijado en un futbolista que disputó sus últimos partidos en el fútbol aficionado de Costa Rica, con Pitbulls en Linafa.

Para Lonis, que se den comentarios como ese sobre Escoe -que viene de un fútbol aficionado- son cosas manipuladas.

“Esta no es la primera vez que me van a criticar y sé que a mí un grupo me va a seguir tirando, eso lo sé. No soy inocente, sé a lo que me estoy enfrentando, porque en este país hay cosas que están mal en nuestro fútbol y hay gente que no quiere llamarlo por su nombre. Hay otros que sí lo han llamado por su nombre, esa es la pura realidad”, señaló Lonis.

Erick profundizó en lo que quiso decir al manifestar “llamar las cosas por su nombre”.

“Quienes hemos dicho que este es un mercado distorsionado, que hay cosas que no están bien, que hay cosas que cambiar, que hay gente que influye de manera negativa en la competitividad de nuestro fútbol, que no jugamos con las reglas iguales para todos… por supuesto que me van a criticar, y me critican porque traigo a Escoe (Marcos)”, expresó Lonis.

Lonis añadió que igual lo criticaron por contratar al panameño Gustavo Herrera y que pasará lo mismo con cualquier otro fichaje.

“La mayoría de los equipos del mundo contratan jugadores entre los 19 y 22 años, esa es la tendencia. Ni son muy caros, ni muy jóvenes como para que no hayan tenido su experiencia futbolística. Les viene su punto máximo de desarrollo y tienen seis o siete años para que el equipo saque su máximo beneficio; además, tienen condiciones físicas y tácticas. ¿Cuál es el problema de traerlos?”, preguntó Lonis.

Erick dio un ejemplo de que se meten con él, pero pasan cosas en otros lados y no se hace el ruido que se genera a su alrededor.

“Muchos equipos han contratado extranjeros grandes y han invertido y perdido millones de colones, y nadie les ha dicho nada. Hay clubes que contratan jugadores de 30 o 35 años y nadie dice nada, o gente que no ha debutado y no dicen nada. Hacemos eso y salen a criticar”, manifestó Lonis.

Erick destacó que no le presta mucha atención a las críticas; su idea es armar un equipo para hacer las cosas correctas.

“No me detengo a leer lo que haya dicho alguien que no sabe ni la décima parte de lo que yo sé, o no estudia ni el 5% de lo que hemos estudiado nosotros; no voy a perder el tiempo en eso”, dijo Lonis.

Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, defendió la llegada de Marcos Escoe al equipo. (Milton Montenegro/Milton Montenegro)

Erick reconoció que le cansa y hasta le cuesta tener que explicar por qué Saprissa contrató a Marcos Escoe a gente que no quiere entender.

“A mí me cuesta trabajo tolerar que usted traiga un talento que así ha sido desde los 13 años hasta los 20, no porque lo diga yo, sino porque lo han dicho todos los entrenadores de divisiones menores nacionales de este país. Es decir, es un jugador que desde los 13 años es seleccionado nacional hasta los 20 años; eso, por sí solo, es incuestionable”, resaltó Lonis.

Erick también se refirió a las condiciones futbolísticas de Marcos Escoe para hacerlo parte del plantel.

“Si usted analiza al jugador, mide 1,85, es potente, rápido, fuerte, anota goles de cabeza, goles de oportunidad, va bien en el uno contra uno. A mí me resulta intolerante y frustrante tener que explicar eso, porque no hay margen de explicación”, señaló Lonis.

Lonis insistió en que no debe importar si Escoe jugó en Linafa, donde —añadió— jugó muy bien y fue determinante para que el equipo alcanzara el título.

“¿Por qué no dicen que Carmelita también lo contrató? Jugó en una liga universitaria de Estados Unidos siendo muy joven, de 18 años, y decidió venirse para competir en mayor nivel, y lo traemos a Saprissa. ¿Entonces cómo explicar eso?”, se cuestionó Erick Lonis.

