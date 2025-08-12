Marcos Escoe llega a Saprissa con un juego que recuerda a Paulo Wanchope

Delgado, alto, como ver a Paulo César Wanchope en sus tiempos de futbolista, así es Marcos Escoe, el nuevo delantero del Deportivo Saprissa.

El joven de 21 años no solo tiene ese parecido físico con Paulo, sino que algunas características de su juego se asemejan a las que tenía el exatacante y hoy timonel del cuadro morado.

Esa es la opinión que Bryan Sánchez tiene sobre Escoe, a quien dirigió durante seis meses mientras fue jugador de Pitbulls en Linafa.

Sánchez es el entrenador del cuadro de Santa Bárbara de Heredia, que, con ayuda de Escoe, logró el título y el pase a la Liga de Ascenso.

Bryan le contó a La Nación cómo juega la nueva ficha morada y lo que los aficionados tibaseños pueden esperar del hermano de Mynor Escoe, quien en el pasado jugó con Saprissa.

“Su juego es diferente al de Mynor Escoe, quien era más explosivo y un poco más fuerte. Marcos es más alto, más delgado, y me imagino que a Wanchope le gustó porque es como él, parecido al fútbol que él tenía, obviamente guardando las distancias, pero tiene ese biotipo. Es un muchacho con piernas largas y, cuando tira el balón largo, cuesta que lo paren”, dijo Bryan Sánchez, quien añadió que el delantero tiene sus falencias y cree que tal vez le cuesta un poco estar de espalda al marco.

“Es un delantero 9, espigado y puede jugar por fuera. Le gusta mucho tirarse a los costados y jugar de fuera hacia adentro. Es rápido, de piernas largas, con buen cabeceo, y con nosotros demostró que tiene gol en momentos importantes”, destacó Sánchez.

El entrenador de Pitbulls resaltó que otra de las virtudes de Marcos es el uno contra uno.

“Es muy encarador, es una de sus máximas virtudes. Busca el uno contra uno y trata de tirar la bola larga, aprovechar que tiene bastante recorrido; es rápido. Con compañeros que lo pongan a jugar, va a hacer diferencia”, señaló Bryan Sánchez.

Sánchez no tiene duda de que Escoe cuenta con las condiciones para sobresalir con los morados.

“Saprissa hizo una buena elección al contratarlo, porque si uno valora futbolista por futbolista de lo que hay ahorita en primera y en segunda, en otros equipos, me parece que no hay ningún jugador con sus características”, dijo Bryan Sánchez, quien defendió que nada tiene que ver que jugara en Linafa y diera el salto a la máxima categoría del fútbol nacional.

“Que estuviera con nosotros por cercanía u otras razones no quiere decir que no puede jugar en primera. Para nosotros era un lujo tenerlo y solo el tiempo va a decir si se va a acoplar o no, pero yo veo que tiene muchas posibilidades de que le vaya bien. No sería difícil, en poco tiempo, verlo en la Selección Nacional”, destacó Sánchez.

Para Bryan Sánchez, técnico de Pitbull, si Marcos Escoe, se adapta al Deportivo Saprissa y muestras sus condiciones, podría llegar a la Selección Nacional. (Instagram de Marcos Escoe/Instagram de Marcos Escoe)

Bryan Sánchez recordó que Escoe llegó a Pitbulls por recomendación de otro compañero que jugó con él en Carmelita.

“Me lo traje para jugar el torneo de Clausura, para tratar de lograr el ascenso, y nos ayudó mucho. Yo lo había seguido, estaba buscando a alguien con el perfil de él, lo había visto como rival y vi algunos videos”, dijo Sánchez, quien expresó que Marcos tiene gol.

“Con nosotros, en cuatro partidos finales, metió tres goles. Apareció en compromisos importantes. Le falta un poco de experiencia, pero es buen jugador”, indicó Sánchez.

Lejos del futbolista que busca ser letal ante el marco rival, Bryan Sánchez comentó que Escoe es una buena persona y un muchacho muy profesional.

“Se comportó a la altura, obviamente bajo la disciplina que tratamos de tener, y se comportó bien, sin queja. Es muy jovial y amistoso, se complementó muy bien en el grupo y sé que le va a ir bien”, opinó Sánchez.

Escoe ya está en Saprissa, y su formación en ligas menores lo llevó a integrar las diferentes selecciones nacionales.

Marcos Escoe, nuevo delantero del Deportivo Saprissa. El atacante ya inició entrenamientos con el equipo. (Instagram de Marcos Escoe/Instagram de Marcos Escoe)

