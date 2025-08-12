Puro Deporte

Marcos Escoe llega a Saprissa con un juego que recuerda a Paulo Wanchope

El nuevo atacante morado ya se puso a las órdenes del timonel

Por Milton Montenegro

Delgado, alto, como ver a Paulo César Wanchope en sus tiempos de futbolista, así es Marcos Escoe, el nuevo delantero del Deportivo Saprissa.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

