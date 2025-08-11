Gustavo Chinchilla avisa a su sucesor en Saprissa: ‘Es un animal particular, especie que no se encuentra en el país’

La aventura de Gustavo Chinchilla como gerente general del Deportivo Saprissa llega a su fin; el dirigente se marchará a fin de mes.

Luego de cinco años en el puesto y tras dar algunos avisos de que daría un paso al costado, como cuando dijo que se sentía un poco cansado, Chinchilla explicó por qué renunció al cuadro morado.

“Fue una decisión que se facilitó por el sentimiento del deber cumplido y por asegurarme de que en la institución hay una estructura que va a seguir caminando. Se facilitó por saber que quedó en muy buenas manos, especialmente en la parte deportiva, porque don Erick (Lonis) y don Víctor (Umaña) están metidos de cabeza en lo deportivo. Los directivos ya dispararon hace varias semanas un proceso de búsqueda de un gerente general”, dijo Chinchilla en declaraciones a Radio Columbia, minutos antes del partido que Saprissa disputó contra Cartaginés.

Añadió que falta mucho por hacer, porque el saprissista exige más que nadie, pero está seguro de que llegará alguien a su puesto que siga el camino que se había trazado.

LEA MÁS: La lapidaria frase de Mariano Torres tras la humillación 3-0 de Saprissa

“Dichosamente, en el momento que tomé la decisión tuve un par de alternativas muy buenas y ya sabrán por dónde van las cosas”, opinó Chinchilla.

Para Chinchilla, todos los negocios tienen cosas muy retadoras, pero el fútbol es muy especial, y definió el puesto en Saprissa, como algo distinto comparado con las gerencias de otras empresas que no tienen que ver con este deporte.

“Es un animal muy particular, es una especie que no se encuentra en este país y, para mí, uno de los retos más grandes fue entrar durante la pandemia”, destacó Chinchilla, quien se refirió al momento en que sintió que debía partir del club.

“Lo había dicho hace unos meses, hace un año lo pensé, me senté con gente de recursos humanos y les dije que quería buscar trabajo. Hablé con ellos y, al final, me dijeron: cuando te desenamores de Saprissa hablamos. Nunca me voy a desenamorar porque soy saprissista, hoy, mañana y siempre”, manifestó Chinchilla.

Sin embargo, el dirigente había pensado que tarde o temprano se marcharía del club tibaseño.

“Llegó el momento correcto para esto. Se me presentaron varias alternativas y la familia me apoyó, los socios me apoyaron, los directivos me apoyaron y creo que cumplí una etapa en la vida personal y profesional que voy a atesorar siempre”, resaltó Chinchilla.

Gustavo Chinchilla, gerente general del Deportivo Saprissa, vive sus últimos días en el club morado. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para Gustavo Chinchilla, el balance de su gestión con la institución es positivo, “con errores y aciertos”, resaltó, para él los resultados están a la vista.

“De 12 torneos, ganamos 6 y cuatro en línea. Los ingresos de Saprissa crecieron más de un 60%. Además, me gusta pensar que yo, con mi equipo en todos los ámbitos, impactamos positivamente. Me voy con ese sentimiento de que impactamos de forma positiva, con grandes tareas hacia futuro en Saprissa y en el fútbol nacional”, comentó Gustavo Chinchilla.

Para Chinchilla, el próximo gerente general de Saprissa debe tener mucho balance para mantener el control de la compañía.

“No debe ser experto en fútbol, pero debe entender que la prioridad de la institución son las inversiones y el gasto en corto, mediano y largo plazo, en la parte del fútbol. El gerente que llegue y se vaya al extremo de un control de gasto o al extremo completo de un gasto sin control puede perder el manejo de la empresa. También debe ser alguien con mucho liderazgo y un sentido comercial muy fuerte, y uno de los elementos clave es el manejo de comunicación de prensa y corporativo”, comentó Gustavo Chinchilla.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.