La lapidaria frase de Mariano Torres tras la humillación 3-0 de Saprissa

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, dio la cara luego de la paliza que sufrió el equipo 3-0 contra Cartaginés.

Sin excusas, el argentino fue claro sobre el mal desempeño de su equipo, que no se encontró en el partido y fue presa fácil del juego de los brumosos.

Torres reconoció que hicieron un mal partido y esto lo aprovechó Cartaginés, sobre todo en el primer tiempo, para inclinar la balanza a su favor y llevarse la victoria, la segunda en el torneo.

En el primer lapso, los de casa anotaron dos goles y, para el complemento, a los tibaseños les fue muy complicado tratar de enderezar las cosas; más bien, al minuto 89, recibieron el puntillazo: un golazo de Claudio Montero.

“Obviamente, siempre digo lo mismo cuando se juega mal y el rival te supera, porque es difícil ganar. En el partido anterior solo nos quedó el resultado en Belice porque jugamos mal. Volvimos a jugar mal, nos superaron y el rival ganó bien”, dijo Mariano Torres.

Después, fue cuando Mariano lanzó la frase con la que calificó la derrota por 3-0:“Fue horrible el juego que hicimos. Soy autocrítico, pero tampoco podemos echar a perder muchas cosas buenas que hicimos en los cuatro juegos anteriores y que ganamos”, aseguró Mariano.

Torres añadió que les tocó perder y deben levantar la cabeza, porque aún falta camino por recorrer.

“Jugamos mal y eso es claro. Perdimos los últimos tres partidos que jugamos contra ellos en su cancha, pero ellos también la vez pasada festejaron el empate en casa y después no les alcanzó para clasificar”, dijo Mariano.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, fue muy crítico con el accionar del equipo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mariano Torres comentó que en esta semana deben corregir, ver qué hicieron mal en el compromiso y cambiar el rumbo.

“Esto no nos tiene que volver a pasar. Falta mucho torneo, pero también hay menos equipos, menos encuentros y debemos recuperarnos rápido”, resaltó Mariano.

Saprissa venía de cuatro victorias seguidas entre el campeonato nacional y la Copa Centroamericana de Concacaf. Ahora, el siguiente reto de los morados es el fin de semana próximo, de visita contra Liberia.