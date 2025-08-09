Cartaginés vs Saprissa: duelo en el Fello Meza con sabor a revancha

Este domingo 10 de agosto, el Estadio José Rafael “Fello” Meza será el escenario de un choque que promete emociones intensas: Cartaginés recibe al Deportivo Saprissa en la tercera jornada del Torneo de Apertura 2025. El duelo tendrá todos los ingredientes para convertirse en uno de los partidos más atractivos del inicio de campeonato: un Saprissa invicto, un Cartaginés con sed de revancha y el reencuentro entre ambos después de verse las caras en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde los morados se impusieron 2-0.

El Saprissa llega como líder solitario con 6 puntos, producto de dos victorias consecutivas: primero venció por la mínima a Pérez Zeledón en el Valle del General y luego superó 2-0 a San Carlos en la Cueva. El equipo de Paulo César Wanchope combina su buen arranque en el torneo local con un rendimiento sólido en el certamen internacional, algo que los tiene con la moral alta.

Por su parte, Cartaginés es quinto en la tabla con 3 unidades. El conjunto dirigido por Andrés Carevic perdió por la mínima en su visita a Liberia en la fecha inaugural, pero se repuso venciendo a Sporting en el Ernesto Rohrmoser con un gol agónico de Marco Ureña. Ahora, los brumosos tendrán por fin su debut en casa, después de tres partidos consecutivos como visitantes.

Lo que dijeron los entrenadores en la previa

Paulo César Wanchope – DT de Saprissa

“Tenemos el ánimo a tope. Iniciamos el torneo nacional fuertes, vamos bien en la Copa Centroamericana, muy tranquilos pero para nada confiados. Estamos listos para enfrentar a este Cartaginés que en su casa es fuerte. Ya vieron lo que mostraron aquí en la Copa Centroamericana, estamos preparados y claros del rival que vamos a tener”, comentó el estratega morado.

Wanchope deberá afrontar el partido con varias bajas importantes. El delantero panameño Newton Williams se lesionó precisamente ante Cartaginés en la Copa Centroamericana, sufriendo ruptura de ligamentos cruzados y ambos meniscos de la rodilla derecha. También estarán ausentes Kenay Myrie, David Guzmán y Óscar Duarte.

Andrés Carevic – DT de Cartaginés

“Siempre es importante jugar en nuestra casa, en nuestra cancha, con nuestra gente. Y bueno, después de tres salidas, volver a nuestro estadio, en un partido también sumamente importante para nosotros”, señaló Carevic.

El timonel brumoso no considera que el antecedente reciente ante Saprissa sea un peso para su equipo:

“No, no creo que nos pese. Creo que es algo muy satisfactorio volver a casa. Sabemos que no va a ser un partido fácil, va a ser un partido duro como lo tuvimos allá. Creo que hicimos un partido competitivo. Pero acá el objetivo es estar en nuestra casa, con la mentalidad de hacer un buen partido, ganar y seguir sumando en el torneo nacional”.

Un duelo con cuentas pendientes

Hace apenas una semana, Saprissa venció a Cartaginés en Tibás por la Copa Centroamericana, y ahora ambos vuelven a verse las caras, pero en un contexto distinto: el campeonato nacional. La “S” busca mantener su paso perfecto y afianzarse en la cima, mientras que los brumosos quieren demostrar que en el Fello Meza la historia puede ser diferente.

El ambiente en Cartago promete ser intenso, con una afición que espera que su equipo saque provecho de la localía y frene al campeón nacional. El domingo, a partir del pitazo inicial, se sabrá si la Vieja Metrópoli logra cobrarse la revancha o si Saprissa sigue intratable en este Apertura 2025.