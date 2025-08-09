Puro Deporte

Cartaginés vs Saprissa: duelo en el Fello Meza con sabor a revancha

Saprissa llega invicto y como líder del torneo, mientras los brumosos buscan aprovechar su regreso a casa para frenar al equipo morado

Por Rodrigo Calderón

Este domingo 10 de agosto, el Estadio José Rafael “Fello” Meza será el escenario de un choque que promete emociones intensas: Cartaginés recibe al Deportivo Saprissa en la tercera jornada del Torneo de Apertura 2025. El duelo tendrá todos los ingredientes para convertirse en uno de los partidos más atractivos del inicio de campeonato: un Saprissa invicto, un Cartaginés con sed de revancha y el reencuentro entre ambos después de verse las caras en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde los morados se impusieron 2-0.








