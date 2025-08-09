Puro Deporte

Saprissa afronta bajas clave para visitar a Cartaginés en el Fello Meza

Las ausencias marcarán la visita de Saprissa a Cartago, pero en Tibás aseguran tener argumentos de sobra para salir con un buen resultado

Por Rodrigo Calderón

El Deportivo Saprissa tendrá un reto importante este domingo cuando visite a Cartaginés en el estadio Fello Meza, y no solo por la fortaleza que los brumosos muestran en casa, sino también por las bajas que condicionarán el planteamiento de Paulo César Wanchope. El técnico morado confirmó en conferencia de prensa que no podrá contar con tres piezas importantes, aunque aseguró que la profundidad de la planilla y las nuevas incorporaciones le dan tranquilidad para afrontar el compromiso.








