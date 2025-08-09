Saprissa afronta bajas clave para visitar a Cartaginés en el Fello Meza

El Deportivo Saprissa tendrá un reto importante este domingo cuando visite a Cartaginés en el estadio Fello Meza, y no solo por la fortaleza que los brumosos muestran en casa, sino también por las bajas que condicionarán el planteamiento de Paulo César Wanchope. El técnico morado confirmó en conferencia de prensa que no podrá contar con tres piezas importantes, aunque aseguró que la profundidad de la planilla y las nuevas incorporaciones le dan tranquilidad para afrontar el compromiso.

La primera ausencia es la de Kenay Myrie, lateral derecho que ha sido constante en el once estelar. Wanchope aclaró que no se trata de una lesión de gravedad, pero que prefieren manejar su recuperación con cautela:

“Para este fin de semana consideramos que es mejor esperar y tenerlo para el próximo partido”, explicó el estratega.

Kenay Myrie, lateral del Deportivo Saprissa (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

En la misma línea, David Guzmán tampoco estará disponible. El experimentado mediocampista presenta molestias y el cuerpo técnico prefiere no forzarlo, priorizando que ambos jugadores lleguen en óptimas condiciones al resto del campeonato y a los exigentes compromisos internacionales.

A estas dos bajas se suma la más sensible de todas: la de Newton Williams, delantero panameño que se lesionó en su debut con el Saprissa justamente ante Cartaginés en la Copa Centroamericana de Concacaf. El canalero sufrió una ruptura completa de ligamentos cruzados y ambos meniscos en la rodilla derecha, lesión que lo mantendrá fuera por varios meses y que obliga al club a replantear sus opciones ofensivas.

Otro caso que sigue en seguimiento médico es el del defensor Óscar Duarte, quien continúa en proceso de recuperación. El central, pieza de jerarquía en la zaga morada, avanza de forma positiva y, según Wanchope, a partir de la próxima semana podría integrarse de lleno a los entrenamientos con el resto del grupo. Su regreso sería un refuerzo de lujo para la defensa de cara al cierre de la primera vuelta del campeonato y la fase más intensa en el plano internacional.

1-12-24 Estadio Ricardo Saprissa Aymá, Jornada 22 Apertura 2024 Deportivo Saprissa - Santa Ana. En la foto: Oscar Duarte celebra el 2-1 Fotografía: Jonathan Jiménez Flores para Grupo Nación. (JONATHAN JIMENEZ)

Pese a estas ausencias, Wanchope se mostró optimista sobre el rendimiento del equipo:

“Tenemos el ánimo a tope. Iniciamos el torneo nacional fuertes, vamos bien en la Copa Centroamericana, muy tranquilos pero para nada confiados. Estamos listos para enfrentar a este Cartaginés que en su casa es fuerte. Ya vieron lo que mostraron aquí en la Copa Centroamericana, estamos preparados y claros del rival que vamos a tener”.

En la conferencia también surgió la pregunta sobre posibles refuerzos y el eventual interés en Marcel Hernández, quien termina contrato en diciembre.

“Independientemente de Marcos, estamos con la idea de traer otro jugador. Sobre lo otro, no me puedo referir a un jugador que está en otro club y que tiene contrato. No sabemos qué va a pasar en un futuro”, comentó Wanchope.

El Saprissa viajará a Cartago con la misión de mantenerse en lo alto de la tabla y prolongar su buen momento en todas las competencias, pero con la obligación de demostrar que su plantel puede responder aún en medio de las bajas. El duelo promete intensidad, ya que el Cartaginés buscará aprovechar su localía para frenar el paso firme del equipo tibaseño.