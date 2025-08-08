Saprissa confirma la contratación de nuevo delantero

El Deportivo Saprissa tiene nuevo delantero. El club confirmó la contratación del jugador que llega a sustituir al panameño Newton Williams.

El canalero se lesionó hace dos semanas, en el partido de su debut con los morados, duelo contra Cartaginés, en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Newton sufrió ruptura completa de ligamentos cruzados y ambos meniscos en la rodilla derecha, por lo que Saprissa buscó un atacante en su lugar, tal y como lo anunció Erick Lonis días atrás.

“Ya teníamos monitoreado un par de jugadores, no quisiera adelantar mucho hasta no finiquitar. Manejamos una lista de jugadores con posibilidad de venir a Saprissa; le hemos dado seguimiento a un par de futbolistas que pretendíamos traer más adelante, pero todo indica que lo traeremos pronto”, aseguró Lonis el primero de este mes.

El atacante es el costarricense Marcos Escoe, hermano de Mynor Escoe, quien, en el pasado, jugó con los morados.

Marcos tiene 21 años y proviene de Pitbulls FC, equipo que ganó la final del fútbol aficionado y subió a la Liga de Ascenso. En esa final, Escoe hizo la primera anotación y fue un golazo. El encuentro terminó 1-2 a favor de Rosario de Naranjo; la ida la ganó Pitbull 0-1 y definieron el ascenso en lanzamientos desde el punto de penal, que ganó el cuadro de Santa Bárbara de Heredia.

Marcos Escoe se formó en las ligas menores de Herediano; incluso jugó con los florenses en una edición de los 90 Minutos por la Vida.

“Desde los 11 o 12 años, Saprissa siempre ha intentado llevarlo a sus filas e inclusive Alajuela, cuando jugaba frente a Saprissa y la Liga en menores, siempre lo quisieron. De niño no estuvo en Saprissa porque vivimos en Heredia y, por la facilidad de llevarlo al club, fue lo más conveniente. Además, por factores de colegio, vimos la necesidad de que estuviera en un colegio que consideramos que es apto”, dijo Marlon Escoe, padre de Marcos, en una entrevista que hace cuatro años le concedió al sitio web de Everardo Herrera.

Marcos integró selecciones menores de Costa Rica como las Sub-13, 15, 17 y 20. Incluso en el pasado, cuando Paulo César Wanchope dirigió a Pérez Zeledón, estuvo cerca de vincularse al equipo generaleño.

Marcos Escoe jugó en el pasado con Herediano y ahora es el nuevo delantero del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

