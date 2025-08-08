Puro Deporte

El delantero de Saprissa Newton Williams ya pasó por el quirófano: esto es lo último sobre su lesión

El delantero panameño estará fuera de las canchas entre siete y nueve meses

Por Milton Montenegro y Rodrigo Calderón

Newton Williams, delantero panameño del Deportivo Saprissa, ya fue operado. El atacante, quien sufrió ruptura completa de ligamentos cruzados y ambos meniscos en la rodilla derecha, superó con éxito la cirugía, la cual estuvo supervisada por Esteban Campos, gerente de servicios médicos de Saprissa.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Rodrigo Calderón

Rodrigo Calderón

Bachiller en Periodismo y especialista en Marketing Digital. Viví la emoción de cubrir las Eliminatorias a Qatar 2022, el baloncesto nacional, la Vuelta a Costa Rica. Formé parte del equipo de comunicación del Cartaginés campeón, donde confirmé que mi pasión va más allá de la crónica: me fascina el diseño y la producción audiovisual.

