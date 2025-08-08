El delantero de Saprissa Newton Williams ya pasó por el quirófano: esto es lo último sobre su lesión

Newton Williams, delantero panameño del Deportivo Saprissa, ya fue operado. El atacante, quien sufrió ruptura completa de ligamentos cruzados y ambos meniscos en la rodilla derecha, superó con éxito la cirugía, la cual estuvo supervisada por Esteban Campos, gerente de servicios médicos de Saprissa.

Newton se lesionó hace dos semanas, en el partido de su debut con los morados, duelo contra Cartaginés en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

“Fue operado con éxito el día de hoy y ya iniciará el periodo de recuperación. Es lo más que le puedo decir. La parte médica va a emitir tal vez algún criterio en relación con eso. Fue todo un éxito la operación. Pude saludarlo y está tranquilo”, comentó Paulo César Wanchope, técnico de Saprissa.

Williams solo pudo estar 10 minutos en la cancha esa noche de contrastes para él, porque empezó con mucha alegría al anotar su primer gol, pero terminó entre lágrimas, debido a la fuerte lesión.

El canalero, quien visitó el quirófano en la mañana de este viernes, estuvo dos horas en la operación y ahora inicia el proceso de recuperación, el cual puede tardar de siete a nueve meses.

“Las rupturas de ligamento cruzado son parte de la convivencia que tenemos en el fútbol y en el deporte en general. Un jugador operado de ligamento cruzado no es un candidato al retiro deportivo ni al rechazo de una prueba médica si su evaluación es normal”, manifestó el doctor Esteban Campos.

Es la segunda vez que Newton es operado en la rodilla derecha por la misma dolencia.

Hace tres años, Newton Williams se lesionó la rodilla derecha jugando con el equipo “9 de Octubre” de Ecuador, en un partido de Copa Sudamericana, con un diagnóstico de ligamento cruzado y rotura de los meniscos.

Newton Williams a inicios del mes pasado en su presentación con el Deportivo Saprissa, junto a Erick Lonis. (Mayela López/Mayela López)

“Fue un proceso difícil, sobre todo porque una lesión así se sabe que dura de ocho a nueve meses, quizás un año, para recuperarse. Tuve que sacrificar mucho, tanto dinero como comodidad, para venir a recuperarme de la mejor forma. Tuve que dejar Ecuador para recuperarme con mi familia cerca”, dijo Williams en una entrevista que concedió hace dos años a TVN de Panamá y que fue publicada en su sitio en internet.

Mientras Williams comienza la fase de rehabilitación, los morados ya tienen a su nuevo delantero: el costarricense Marcos Escoe, hermano de Mynor Escoe, quien en el pasado jugó con los tibaseños.

