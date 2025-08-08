Andrés Carevic tiene claro qué quiere de Cartaginés ante Saprissa en el regreso al ‘Fello’ Meza

Cartaginés al fin jugará en el Estadio José Rafael “Fello” Meza, después de tres partidos fuera de su casa. Los brumosos debutaron el Apertura 2025 con derrota contra Liberia en Guanacaste; luego cayeron ante Saprissa en Tibás en la Copa Centroamericana de Concacaf y vienen de vencer por la mínima a Sporting.

Ahora, el equipo de la Vieja Metrópoli vuelve a toparse contra la “S”, pero lo hace en su casa, por campeonato nacional y Andrés Carevic quieren ver mejoría en su equipo.

“Siempre es importante jugar en nuestra casa, en nuestra cancha, con nuestra gente. Y bueno, después de tres salidas, volver a nuestro estadio, en un partido también sumamente importante para nosotros”, apuntó Andrés Carevic en rueda de prensa.

Añadió que este partido contra los morados se lo toman con toda la seriedad, porque quieren hacerlo bien y sacar un resultado importante.

“Que es ganar, para nuevamente ir sumando en la tabla. Así que bueno, preparándonos para ese gran partido el domingo. Entonces, que sea un buen espectáculo, un buen partido y poder ganar”, citó Andrés Carevic.

- ¿Va a tener alguna variación, una rotación? ¿O usted prefiere ir a los dos partidos igual?

- Para nosotros lo más importante es el domingo. Después ya valoraremos, por eso se hizo una pretemporada, por eso se hizo una planilla competitiva. Y después el domingo se valorará, pero tenemos que ir con todo el domingo, como siempre lo hacemos, partido a partido.

”Y para nosotros el partido más importante de todos es el domingo. Después ya, pase lo que pase, valoraremos, gente que se recupera, que no se recupera, o si le toca a otro jugador que no viene actuando. Todo el mundo tiene que estar preparado para ser partícipe del juego. Entonces lo observamos de esa manera y lo vamos a enfrentar de esa manera”.

- Hace una semana pierden contra el Saprissa en Copa Centroamericana y ahora se vuelven a enfrentar. ¿Cuánto les pesa jugar en casa contra los morados en este momento, porque la afición va a exigir un gane?

- No, no, no creo que nos pese. Creo que es algo muy satisfactorio para nosotros volver a casa con nuestra gente y jugar en nuestra cancha de local nuevamente después de tres salidas. Entonces, creo que hay que tomarlo como muy positivo.

”Sabemos que no va a ser un partido fácil, va a ser un partido duro como lo tuvimos allá. Creo que también hicimos un partido competitivo. Pero bueno, acá el objetivo es estar en nuestra casa, como siempre, con esa mentalidad de hacer un buen partido y ganar, y seguir sumando en el torneo nacional”.

Paulo Wanchope y Andrés Carevic volverá a tener un duelo desde el banquillo, solo que esta vez por campeonato nacional y en el 'Fello' Meza. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Este Cartaginés que veremos el domingo puede cambiar mucho ahora que va a ser local?

- El tema es no solo la localía o de visitante. Los planteamientos de los partidos los hago sobre el rival, aunque juguemos de visitante o local. Nosotros lo que proponemos como Cartaginés es jugar en todos lados y proponer de la misma manera, dependiendo de la estrategia que se haga.

”Pero no tener variabilidad si jugás de visitante o de local que es lo que queremos conseguir con este equipo. El torneo pasado también ya dimos signos de que podíamos ganar de visitante en varios partidos. Y seguir haciéndose fuerte local, como siempre se ha hecho este club. Pero bueno, tener ese equilibrio y poder plasmar tanto el visitante como de local, ser un equipo agresivo, un equipo protagonista que es lo que trabajamos y pretendemos.

”Después está el rival, que siempre respetamos. Está la estrategia de juego. Igual, independientemente, uno puede tener un plan y una estrategia,pero después el partido pueden pasar y hay que resolver en el momento tanto como jugador o como de este lado.

”Para el planteamiento que se hizo y si tenés que corregir o tenés que seguir de la misma manera o tenés que modificar algunas cosas”.

Andrés Carevic confirmó que para el partido entre Cartaginés y Saprissa solo tiene la baja de José Quirós. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Tiene lesionados?

- El único que no está disponible es José Quirós, que es la triste noticia que tuvimos con el tema de la ruptura del ligamento cruzado, que está ahora para la cirugía. Los demás están todos trabajando bien. Seguramente hay detalles de golpes o de distintas situaciones, pero están trabajando y eso es importante.

”Y bueno, después sobre la marcha, que siempre lo hago de esa manera. Espero hasta el último momento para tomar decisiones si hay algún juego que esté al 100%, que no esté al 100%. El sábado valoraremos esa instancia y siempre quiero que todo el mundo esté al 100% para jugar”.

- ¿Considera usted que los cambios en la alineación reciente le dieron los resultados esperados? ¿Qué tan satisfecho ha estado con el desempeño de los jóvenes que han tenido más minutos en cancha? Y si es posible que alguno de estos jóvenes se perfile como titular.

- Con respecto al rendimiento, al funcionamiento, no es lo que esperábamos en este arranque. Queríamos arrancar de otra manera, pero lo importante es que también obtuvimos un resultado muy positivo y muy importante en Sporting. Eso nos da confianza también para lo que sigue en adelante. Seguir por esa línea, con esa actitud, con esa determinación que se jugó el día sábado en Sporting.

”Con el tema de los jóvenes, siempre lo hablo. Tienen que trabajar duro para ganarse un lugar. Y bueno, dependiendo también de la estrategia que podamos plasmar el día domingo, estoy valorando. Tengo que tomar decisiones.

”Todo el mundo trabaja, todo el mundo sabe lo que nosotros pretendemos, las posiciones que cada uno juega, el funcionamiento y valoraremos para ver qué es lo mejor que tenemos nosotros para poder plamar o pensamos que es lo mejor para poder jugar el partido del domingo”.

- ¿Qué tan bién le ha sentado al Cartaginés esta semana larga, ya que el rival viene de una semana corta por la participación en Copa Centroamericana?

- Sí, es importante para nosotros siempre tener la semana larga de trabajo, un microciclo normal de trabajo, una planificación semanal normal siempre es bueno, porque al final de cuentas cuando juega cada tres días, lo que hay que hacer es recuperar y volver a jugar.

”Nos enfocamos en nosotros, independientemente de que Saprissa viajó a Belice. Lo importante es cómo trabajamos nosotros, cómo nos vamos a planificar la semana.

”Saprissa es equipo importante, con jugadores importantes, que arrancó muy bien también, viene de tres victorias. Pero enfocarnos en lo que podemos hacer nosotros también”.

- ¿Cuánto le preocupa que solo han hecho un gol?

- No es tanto el tema de la definición, sino la toma de decisiones en la antesala de la definición, es el pase filtrado, o esa toma de decisión buena, de rematar al arco, de pasar bien el balón y creo que donde estamos haciendo enfásis es en tomar ese medio segundo más para no estar tan acelerados en ese último tramo del campo.