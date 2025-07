Saprissa vs. Cartaginés: solo en este canal puede ver el partido por la Copa Centroamericana

Duelo entre clubes costarricenses, juego que llama la atención en Centroamérica, con el inicio de la Copa Centroamericana de la Concacaf. El Deportivo Saprissa recibe al Club Sport Cartaginés y comienza la lucha a nivel internacional para los equipos costarricenses. El Grupo C inicia participación, llave donde además de morados y brumosos, la completan el CAI de Panamá, Verdes de Belice y el Motagua de Honduras. La Concacaf informó que el duelo entre Saprissa y Cartaginés, marcará el enfrentamiento 97 en esta histórica rivalidad. Saprissa lidera la serie con 44 victorias contra 24 de Cartaginés, mientras que 28 encuentros terminaron empatados.

Dónde ver el partido Copiado!

Saprissa buscará su primer título de Copa Centroamericana y su quinta copa oficial en una competencia de Concacaf. El conjunto morado alcanzó las semifinales en 2023 y los cuartos de final en 2024. Clasificó al torneo como el segundo mejor equipo en la tabla acumulada de la temporada 2024-25. Cartaginés aseguró su lugar en la Copa Centroamericana con el tercer mejor récord en la tabla acumulada, clasificando así a su segunda participación. Pero dónde ver este vital compromiso entre saprissistas y cartagineses, tomen nota porque ningún canal costarricense transmitirá el encuentro. Usted solo lo puede ver en ESPN o en la plataforma de pago de Disney+. El juego inicia a las 8 p.m.

🔥🤩PARTIDAZO DESDE TIBÁS PARA ABRIR LA #COPACENTROAMERICANA 🇨🇷



Saprissa y Cartaginés se vuelven a ver las caras en una fase de grupos de la copa en la apertura del Grupo C.⚽️



¿Quién se llevará este juego entre equipos costarricenses?👀



▶️ Disfruta todos los juegos de la… pic.twitter.com/H5sTKtP3mq — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) July 29, 2025

Triunfo morado Copiado!

Saprissa y Cartaginés se enfrentarán por segunda vez en la Copa Centroamericana, en la edición 2023 en la Fecha 1 del Grupo A el 3 de agosto de 2023, en el estadio Ricardo Saprissa, el Deportivo Saprissa ganó 1-0 con gol en propia puerta de José Gabriel Vargas. “A nivel general entre Saprissa y Cartaginés en torneos oficiales de Clubes de Concacaf será el encuentro número 8, los otros fueron en la Copa Fraternidad Centroamericana (6) el Monstruo morado logró 3 victorias y 3 empates”, indicó la Concacaf. Cartaginés aún no gana un juego internacional oficial ante Saprissa, la última vez que este club no perdió ante el Monstruo morado fue en la Copa Fraternidad Centroamericana 1976 en un empate 0-0, era la Fecha 6 de la 2º vuelta de la fase de grupos, han pasado casi 50 años desde que el Cartaginés no perdió ante Saprissa a nivel internacional.

Saprissa regresa a la Copa Centroamericana 2025 🟣⚽️ pic.twitter.com/updwBCOfqG — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) July 26, 2025

El balance Copiado!

De sus últimos 85 partidos disputados entre sí en toda competencia, Deportivo Saprissa ganó 36, perdió 24 y empataron 25 veces. “Nosotros, como equipo, tenemos la esencia y la idea de que siempre queremos proponer. Sabemos que Saprissa, en casa, se hace fuerte, y el torneo pasado hicimos un gran partido en el Saprissa con uno menos. La idea es tener un buen funcionamiento, atacar, jugar buen fútbol, ser agresivos y sostener esa esencia”, aseguró Andrés Carevic, técnico de Cartaginés. Paulo César Wanchope, timonel de Saprissa, piensa similar a Carevic, solo espera que la victoria se incline hacia su equipo. “Iniciamos la centroamericana, vamos con la convicción de ganarla, y el torneo nacional también. Eso dice la historia, el ADN, el lema del poder y orgullo, que es competir en todo y ganarlo”, dijo Paulo César Wanchope.

Vamos con todo en busca de un gran resultado 💙



🕗 8:00 p.m.

⚽ Saprissa 🆚 Cartaginés

🏟️ Ricardo Saprissa



💙 ¡Juntos por la victoria! pic.twitter.com/HDXt5S7rBs — C.S. Cartaginés (@Cartagines) July 29, 2025

“Búfalo” morado Copiado!

En Saprissa está la expectativa de ver a Newton Williams, delantero panameño, quien no ha debutado con su nuevo equipo, y podría tener participación frente a los brumosos.

El pase a Concacaf Copiado!

La Copa Centroamericana Concacaf 2025 es la tercera edición de la competencia de clubes de Centroamérica y contará con la participación de 20 equipos. El torneo otorgará seis cupos para la Copa de Campeones Concacaf 2026, incluyendo un pase directo a octavos de final para el campeón. La Copa Centroamericana Concacaf 2025 iniciará con la Fase de Grupos el 29 de julio y concluirá con el partido de vuelta de la final en diciembre. Para la Fase de Grupos, los equipos fueron divididos en cuatro grupos de cinco, según el Sorteo Oficial realizado el 3 de junio. Cada uno de los 20 clubes disputará cuatro partidos (dos en casa y dos como visitante) durante cinco semanas programadas. Tras la Fase de Grupos, los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Fase de Eliminación Directa, que consistirá en series de ida y vuelta iniciando con los Cuartos de Final, seguidos por las Semifinales, los partidos de Play-In y la Final, donde se coronará al campeón. Los cuatro clubes que lleguen a semifinales clasificarán automáticamente a la Copa de Campeones Concacaf 2026. Los dos cupos restantes se definirán mediante el Play-In entre los cuatro equipos eliminados en cuartos de final. El campeón de la Copa Centroamericana recibirá un pase directo a los octavos de final.