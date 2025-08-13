Puro Deporte

¿Lo extrañaba? Marco Vásquez reapareció con Alajuelense

Marco Vásquez fue uno de los voceros que atendieron a la prensa en el partido más reciente de los rojinegros

Por Fanny Tayver Marín

Algunos quizás no se percataron de que no se había vuelto a escuchar en micrófonos, pero otros sí lo echaban de menos, extrañando a Marco Vásquez como uno de los voceros en los partidos de Liga Deportiva Alajuelense.








