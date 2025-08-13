¿Lo extrañaba? Marco Vásquez reapareció con Alajuelense

Algunos quizás no se percataron de que no se había vuelto a escuchar en micrófonos, pero otros sí lo echaban de menos, extrañando a Marco Vásquez como uno de los voceros en los partidos de Liga Deportiva Alajuelense.

¿Qué pasó? La Liga respondió a La Nación a través de su oficina de prensa que se están asignando voceros por partido, y que Marco Vásquez continúa siendo uno de ellos.

Precisamente, él reapareció ante los micrófonos y conversó con los medios de comunicación con derechos de transmisión en la previa del juego entre Alajuelense y Herediano.

“Algunos cambios estamos haciendo en el área de comunicación para que haya más protagonismo también del área deportiva, que es la que realmente tiene más que decir en estos casos previo a los partidos”, comentó Marco Vásquez al aire, en la transmisión de Columbia.

LEA MÁS: ¿Era penal? Comisión de Arbitraje da veredicto sobre lo ocurrido en partido Alajuelense vs. Herediano

En su reencuentro con los medios, el vocero de la Liga se refirió a las nuevas medidas de seguridad adoptadas por el club, porque ahora hasta los integrantes de la prensa tienen que pasar por controles rigurosos con personal de seguridad y unidades K-9.

Marco Vásquez conversó con la prensa antes del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano. (Lilly Arce Robles.)

“Hay gente que sigue tirando objetos a la cancha, insultando y esto es para que todos escarmentemos, para que la gente entienda que cuando hacen cosas que no se deben, la que sale perjudicada es Liga Deportiva Alajuelense”, apuntó Marco Vásquez.

Indicó que la afectación va más allá, porque hasta todos los negocios alrededor del estadio salen perjudicados.

LEA MÁS: Un jugador podría marcharse pronto de Alajuelense

“Nos quedan dos partidos con aforo reducido, que son sanciones y esperar que la gente entienda de una vez por todas que en este estadio no podemos hacer ese tipo de cosas porque pasamos la mayor parte del tiempo apercibidos, porque la gente sigue sin entender.

LEA MÁS: Doryan Rodríguez, sin minutos en Alajuelense, pero con ofertas dentro y fuera de Costa Rica

”En las entradas se redobló la seguridad para evitar drogas, vapes y monedas. Tenemos reforzada la seguridad y no vamos a tener ningún tipo de contemplación para sacar a la gente que esté haciendo algo negativo", recalcó Marco Vásquez.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.