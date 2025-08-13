Puro Deporte

Alajuelense pagará esta multa por insultos de sus aficionados tras gestos de Marcel Hernández

Conozca las sanciones que recibió Liga Deportiva Alajuelense luego del partido ante el Club Sport Herediano

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense no había recibido ninguna sanción en lo que va del Torneo de Apertura 2025. Ese invicto también se le escapó tras el partido ante el Club Sport Herediano debido a dos multas, en una de las cuales “contribuyó” Marcel Hernández.








