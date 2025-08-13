Alajuelense pagará esta multa por insultos de sus aficionados tras gestos de Marcel Hernández

Liga Deportiva Alajuelense no había recibido ninguna sanción en lo que va del Torneo de Apertura 2025. Ese invicto también se le escapó tras el partido ante el Club Sport Herediano debido a dos multas, en una de las cuales “contribuyó” Marcel Hernández.

Según el informe del comisario de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), Alexánder Vargas, el delantero de Herediano realizó varios “gestos de incitación hacia los aficionados de Alajuelense”.

Afición alajuelense insultó a Marcel Hernández después del gol

“Los aficionados del equipo casa, ubicados en la localidad oeste del Alejandro Morera Soto, le cantan en coro al jugador: ‘Violador, violador”, se lee en el escrito del comisario.

También indica que dicha situación fue reportada por parte del árbitro central Benjamín Pineda a los directores técnicos de ambos equipos y, que también se lo hizo saber a él, como comisario del juego.

“Inmediatamente se realiza el primer paso del Protocolo de Racismo, Violencia y Discriminación al interrumpir el encuentro y emitir la comunicación respectiva a los aficionados”, citó Alexánder Vargas en su informe.

Celso Borges salió en defensa de la afición de Liga Deportiva Alajuelense y le pidió respeto a Marcel Hernández. (JONATHAN JIMENEZ/jonathan Jimenez)

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer que la Liga tendrá que pagar un total de ¢255.000 en multas tras ese partido. Dicha cifra se desglosa así:

¢105.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 74 inciso 1, por ser esta la primera ocasión en el campeonato en que su afición profiere insultos contra una persona incluida en el artículo 3 del presente reglamento, con ocasión del partido.

¢150.000 de conformidad con lo establecido en el artículo 32 inciso 2) al ser la primera ocasión de la temporada que atrasan el inicio del primer tiempo.

Una amarilla salvó a Marcel Hernández de ser castigado como Jafet Soto

El Tribunal Disciplinario castigó a Jafet Soto con tres partidos de suspensión y lo multó con ¢200.000 por “ser la primera ocasión que realiza gestos de provocación a los aficionados, de conformidad con lo reportado por el Comisario del encuentro”.

Pero esa sanción no aplica en el caso de Marcel Hernández, debido a que por esa situación, el árbitro Benjamín Pineda lo amonestó tras su anotación.

A través de la oficina de comunicación de la Fedefútbol, el Tribunal explicó que, de conformidad con el informe del comisario del encuentro entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano, al minuto 42 del encuentro, con motivo de la celebración del gol rojiamarillo, el jugador Marcel Hernández Campanioni realiza “gestos de incitación hacia los aficionados del equipo casa”.

El Tribunal determinó que Marcel Hernández provocó a los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Ante eso, el Tribunal acuerda tomar nota de lo reportado por el comisario de Unafut. Sin embargo, se constata que el árbitro del encuentro apreció la acción y procedió a sancionar al jugador Hernández Campanioni con una tarjeta amarilla.

“En virtud de que la acción fue sancionada con amonestación por el árbitro, este Tribunal únicamente procederá a registrar dicha tarjeta amarilla en la contabilidad oficial de amonestaciones”, se lee en el pronunciamiento.

