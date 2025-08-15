Puro Deporte

Grave situación se dio en partido U-21 Alajuelense vs. Herediano

Informe del árbitro señala por qué se detuvo uno de los juegos de liga menor entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano

Por Fanny Tayver Marín

El partido de liga menor entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano en categoría U-21 que terminó 2-2 se tuvo que interrumpir un momento debido a una situación grave.








