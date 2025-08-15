Grave situación se dio en partido U-21 Alajuelense vs. Herediano

El partido de liga menor entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano en categoría U-21 que terminó 2-2 se tuvo que interrumpir un momento debido a una situación grave.

Sebastián Álvarez narró el encuentro que fue transmitido en vivo por FUTV y contó a La Nación que el partido que se disputó en una de las canchas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela, lo pararon presuntamente por gritos racistas de los aficionados florenses en contra del haitiano Tristán Demetrius, quien milita en la Liga.

“El línea fue el que advirtió esto con el árbitro central, pero no sacaron al aficionado, ya que el asistente no pudo distinguir quién fue el del comentario”, relató Sebastián Álvarez.

Las canchas del CAR tienen la particularidad que por una cuestión de orden y seguridad para los juegos de liga menor, las dos graderías están identificadas y separadas, una para la afición local y otra para la visitante.

Esto que pasó fue reportado en el informe del árbitro del partido, documento del cual este medio tiene copia.

Ahí se lee: “Activación del Protocolo Antidiscriminación Fase I. Advertencia. Al minuto 55, se detiene el juego porque un aficionado del Club Sport Herediano -no identificado- realiza un comentario racista diciendo ‘Demetrius you f... s... n...’, por lo que se advierte al delegado de campo que advirtiera a los aficionados, en especial a los de Club Sport Herediano”.

Dicha frase en inglés se consigna de manera explícita en el informe, pero en este artículo no se transcribe de manera textual, por ser lenguaje ofensivo y racialmente discriminatorio.

El propio Tristán Demetrius prefirió no referirse, mientras que Alajuelense dio su posición ante una consulta formulada por La Nación.

“Lo ocurrido en el partido de U-21 contra el Club Sport Herediano por parte de un aficionado que se encontraba en la gradería visitante en contra uno de nuestros jugadores es absolutamente inaceptable. Reiteramos nuestro respaldo total a nuestros jugadores.

”El racismo es una práctica que debe erradicarse por completo de nuestra sociedad, sin importar el contexto. Lamentablemente, no fue posible identificar a la persona responsable. Sin embargo, este hecho enciende una alerta que no debe pasarse por alto", respondió Alajuelense a través de su oficina de prensa.

Hubo otro incidente reportado en el informe del árbitro: “Se amonesta al estadígrafo del equipo CSH Jewison Bennette Grant por proceder de manera exaltada al patear un basurero, dejándolo caer”.

