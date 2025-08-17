Puro Deporte

Alajuelense no está de acuerdo con decisión que le afecta

Liga Deportiva Alajuelense presentará una solicitud a la Unafut para que se reconsidere el caso

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense alista maletas porque el jueves 21 de agosto jugará de visita contra Alianza, en El Salvador, en la Copa Centroamericana de Concacaf.








