Alajuelense no está de acuerdo con decisión que le afecta

Liga Deportiva Alajuelense alista maletas porque el jueves 21 de agosto jugará de visita contra Alianza, en El Salvador, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Pero existen cambios y el que aplica para la competición internacional no le afecta en lo absoluto.

El partido ya no será en el Estadio Jorge “Mágico” González, como estaba programado en un principio. A la Liga le indicaron que ese juego ahora se disputará en el Estadio Cuscatlán.

Lo que sí causó sorpresa en Alajuelense fue cuando recibió la notificación por parte de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), en la que le comunicaban que el partido que en principio estaba pactado para el 24 de agosto contra Cartaginés se movió de fecha.

“El miércoles recibimos el acta oficial donde nos indican que por una petición unilateral, en este caso del Club Sport Cartaginés, ellos al no cumplir las 60 horas de espacio que tiene que tener un partido con otro, con relación a participación internacional, optan por solicitar la reprogramación”, expresó el secretario técnico de Alajuelense, Víctor Reyes, a los medios de comunicación con derechos de transmisión antes del empate 0-0 entre Puntarenas FC y la Liga.

Liga Deportiva Alajuelense no está de acuerdo en jugar contra Cartaginés el 3 de setiembre, porque lo haría sin seleccionados. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El comunicado de la Unafut señaló que ambos clubes se pusieron de acuerdo para que este partido se realice el 3 de setiembre, a las 8 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Sin embargo, en la Liga aseguran que esto más bien los tomó por sorpresa.

“Nuestro departamento legal está redactando una nota para hacerla llegar al Comité de Competición y al Consejo Director, porque nos vemos un poco afectados, a raíz de que nosotros en la convocatoria preliminar que nos llegó, tenemos cinco jugadores que van a iniciar el proceso para lo que será la eliminatoria contra Nicaragua y Haití”, apuntó Víctor Reyes.

Aunque son cinco futbolistas de Alajuelense preconvocados, eso no significa que todos estén en la lisa oficial que pronto anunciará el técnico de la Selección de Costa Rica.

“Nosotros estamos solicitando que el partido sea en una fecha que no nos afecte, que haya equidad, que haya Fair Play, y sobre todo, consciencia de que si bien estamos los dos equipos participando en Copa Centroamericana, necesitamos que en una etapa tan importante no tengamos que jugar ese partido con cinco jugadores menos contra un equipo que está haciendo bien las cosas en el torneo local”, explicó Víctor Reyes.

Él no quiso revelar los nombres de los cinco preseleccionados de Alajuelense, por respeto a la Federación, que hace esa comunicación a los clubes para cumplir con los plazos establecidos.

Sin embargo, La Nación conoce que los cinco jugadores preconvocados de la Liga son Santiago van der Putten, Alexis Gamboa, Alejandro Bran, Guillermo Villalobos y Anthony Hernández.

Según Víctor Reyes, en Alajuelense lo que más llama la atención es que antes de que se confeccionara el calendario del Apertura 2025, ya la propia Unafut conocía el calendario de fechas de la Copa Centroamericana de Concacaf.

“Tal vez, a la hora de ver que había una dificultad por los tiempos, porque tanto Alajuelense tenía que esperar 72 horas y en el caso de Cartaginés 60 horas, tal vez no visualizaron ese inconveniente. Hay una afectación propia para nosotros que en este caso somos el equipo casa y que preliminarmente nos han llamado cinco jugadores”, reiteró Víctor Reyes.

La Liga rumbo a El Salvador

Alajuelense viajará a El Salvador este martes 19 de agosto y lo hará en un vuelo comercial.

El avión despegará a las 3:50 p. m., aterrizará en San Salvador a eso de las 5 p. m. y Víctor Reyes dijo que la intención es llegar con tiempo para que la delegación rojinegra pueda instalarse bien.

“Inclusive Óscar Ramírez y algunos integrantes del cuerpo técnico ese día en la noche vamos a tener la oportunidad de ir al Cuscatlán a presenciar el encuentro entre Olimpia y Águila”, citó.

El partido entre Alianza y Alajuelense será el jueves 21 de agosto y el equipo rojinegro regresará a territorio nacional a la 1 p. m. del viernes.

