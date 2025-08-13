Alajuelense y Cartaginés hacen un cambio debido la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés se dieron la mano en una decisión que favorece a ambos, para hacer frente a sus compromisos en la Copa Centroamericana de la Concacaf.
