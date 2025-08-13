Alajuelense y Cartaginés hacen un cambio debido la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés se dieron la mano en una decisión que favorece a ambos, para hacer frente a sus compromisos en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

La Liga juega el jueves 21 de agosto, de visita, contra el Alianza de El Salvador, y Cartaginés tiene partido en este torneo el martes 26 de este mes, como local, ante el CAI de Panamá.

El inconveniente para ambos es que debían enfrentarse entre sí el domingo 24 de este mes, por la fecha cinco del torneo nacional.

La Unafut informó que los clubes se pusieron de acuerdo para cambiar la fecha de este encuentro.

“La modificación se debe a la participación de ambos clubes en la Copa Centroamericana de la Concacaf. En el caso de los rojinegros, no se cumpliría con el período mínimo de 72 horas establecido entre un partido internacional disputado fuera de Costa Rica y su siguiente compromiso en la Liga Promerica. Por su parte, los blanquiazules enfrentarían la misma situación, al no poder respetar el plazo mínimo de 60 horas que debe existir entre un juego de campeonato nacional y un encuentro internacional en el país”, destacó la Unafut.

Con la variante, Alajuelense recibirá a Cartaginés en la fecha 5 del certamen, el miércoles 3 de setiembre, a las 8 p.m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.