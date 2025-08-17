Óscar ‘Macho’ Ramírez fue muy sincero al decir qué le falta hoy a Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense empató 0-0 contra Puntarenas FC en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas y Óscar “Macho” Ramírez fue muy sincero en qué le falta a su equipo, pues en este partido, al igual que en el anterior, los rojinegros crearon opciones, pero no las concretaron.

- ¿Qué piensa de la definición?

- Tal vez acá es la eficiencia, porque de trabajar, sí hemos trabajado y en provocar, hemos provocado. El tema es eficiencia. En el partido pasado tuvimos muchas, no así la parte de eficiencia en el golpeteo final, además de un portero que estuvo en su día.

”Hoy, de alguna manera, una cancha difícil, la cancha es compleja. Al balón parado esta semana le dimos más énfasis, creo que fue una de las partes que vimos con más opciones y nos encontramos con un equipo difícil.

”Acá la vez pasada fue 0-0 también y el tema es la eficiencia, porque de trabajar, sí hemos trabajado. Esta semana hicimos énfasis en centros, en definición, en la parte de movilidad en el último cuarto. Y sí, lo que yo digo es que está en la eficiencia”.

- Se ha empezado a cuestionar la forma, a qué juega la Liga. Más allá del resultado, que a veces es circunstancial, ¿a usted le gusta cómo juega la Liga y si está jugando la Liga como usted quiere?

- Yo me quedé muy conforme con el partido del otro día en cuanto a la parte funcional. Lo que pasa es que ustedes tienen que entender, que en una cancha como esta, uno quisiera mantener la misma situación, pero no es fácil. Es una cancha difícil, además de la forma de jugar.

”Yo creo que eso sí tendrían que analizar ustedes, es un equipo muy presionante, no deja espacio, no deja tranquilidad para el armado. De hecho, tampoco nosotros los dejamos a ellos que se armaran. Entonces, en algún momento fue un partido principalmente en el primer tiempo mucho bola larga ante la presión.

”Ya en el segundo tiempo salió un poco más combinativo, por el cansancio físico, porque va transcurriendo el partido”.

Óscar Ramírez está convencido de que puntuar en el Estadio Ernesto Rohrmoser no es nada fácil. (Fanny Tayver Marín/La Nación)

- ¿Qué le pareció Doryan Rodríguez? ¿Cuál es el plan con él en esa búsqueda del gol?

- A Doryan lo vamos llevando. Hablaba con él, que en algún momento le han enseñado cierta movilidad y me explicaba que no, que es la primera vez que lo está haciendo con nosotros. Entonces, de alguna manera tiene su proceso, su forma, y yo creo que ya esta semana trabajamos mucho más con él y nos dio un poco más la parte de versátil de su movilidad, es que es muy naturaleza de él.

- ¿Cómo evalúa lo que viene?

- El partido pasado fue muy razonable y no lo pudimos capitalizar. La parte funcional no es lo mismo en nuestro estadio que en esta cancha. Queríamos más, los tres puntos. Estar ahí en primer lugar por el momento y seguir ahí, no despegarse. Va a ser un torneo muy difícil, muy rápido y de canchas difíciles.

”Y sobre eso pues también de acuerdo a nuestro modelo y la manera de interpretar el juego, pues en algún momento vamos a tener partidos como este. Entonces, eso es saberlo ganar, ya sea en balón parado, o aprovechar la que nos quede.

”Esta semana tenemos que puntuar bien, buscar la clasificación y nos toca una visita difícil al Alianza en El Salvador y luego recibir a Antigua de Guatemala. Lo que resta del torneo va a ser difícil, no solo para nosotros, creo que todos”.

- ¿Por qué Elián Quesada no ha vuelto a estar en lista? ¿Están haciendo algo específico con él?

- Un muchacho interesante, lo utilizamos en Nicaragua para darle rotación un poco al equipo, ante la lesión que venía arrastrando Rónald Matarrita desde el final del torneo, lo utilizamos ese día porque John Paul Ruiz ya tenía 4 o 5 partidos, entonces ya era necesaria la rotación.

”El muchacho con situación de balón, creo que es muy claro, centros muy peligrosos. Sentimos que hay que trabajar un poco la parte defensiva. Hasta esta semana se pudo trabajar en el bloque con él, porque él llegó en días donde teníamos partidos muy seguidos, y la parte de bloque, la parte de manejo de línea, todo eso no lo había manejado, y ahora estamos trabajando sobre eso.

”Vamos a tratar de mejorarlo, va a ser una pelea muy dura, creo que Matarrita nos da la experiencia, la parte de juego; y va a estar la lucha entre Ruiz y Elián para buscar esa segunda posición, o en algún momento, si se nos vuelve a caer Matarrita, tenerlos ahí”.

