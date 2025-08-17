Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez fue muy sincero al decir qué le falta hoy a Alajuelense

Óscar ‘Macho’ Ramírez brindó sus impresiones en rueda de prensa luego del empate entre Puntarenas FC y Liga Deportiva Alajuelense

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense empató 0-0 contra Puntarenas FC en el Estadio Ernesto Rohrmoser, en Pavas y Óscar “Macho” Ramírez fue muy sincero en qué le falta a su equipo, pues en este partido, al igual que en el anterior, los rojinegros crearon opciones, pero no las concretaron.








AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezApertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

