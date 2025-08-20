Carlos Vela confirma lo que la afición de Alajuelense esperaba

Liga Deportiva Alajuelense trabaja en concretar la llegada de un nuevo futbolista, que pareciera que ya lo encontró y que será mexicano.

Todo va encaminado, pero aún no está cerrado. Aparte de él, el club también tiene opciones con atacantes de otras nacionalidades de América, según expresó el gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela.

La Liga ya se encuentra en El Salvador para el partido de este 21 de agosto contra Alianza en el Estadio Cuscatlán, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Antes de alzar vuelo, Carlos Vela atendió a los medios de comunicación en las afueras del aeropuerto Internacional Juan Santamaría. Ahí, dijo justamente lo que el liguismo hoy necesitaba escuchar.

“Vamos a buscar gente de ataque, siempre hemos sido muy claros en cuanto a que mientras el mercado esté abierto, nosotros vamos a intentar armar el mejor equipo posible, y estamos buscando un delantero”, afirmó Carlos Vela.

Aunque él es quien se encuentra al frente de este fichaje, considera que las negociaciones no son personales, sino que hay un consejo, una Junta Directiva que también participa en cuanto a temas de presupuestos, procedimientos y demás.

Pero no solo ellos, porque indicó que en realidad hay más gente involucrada en el área de scouting, por lo que insiste en que un fichaje implica la intervención de un equipo multidisciplinario.

Aunque a nivel mediático se ha especulado con nombres como el paraguayo Renzo Carballo y el panameño Everardo Rose, todo apunta a que el nuevo delantero de Alajuelense será mexicano.

Sin embargo, en cuanto a esto, el gerente deportivo de la Liga se muestra muy reservado. Él prefiere no pronunciar nombres.

Carlos Vela confirmó que Liga Deportiva Alajuelense pronto tendrá un nuevo atacante. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

“Respecto a individualizar los candidatos no suelo hacerlo, creo que estamos abiertos, en el mercado queda mucho tiempo y lo que sí está claro es que vamos a reforzarnos. Sí hay opciones de México, pero hay opciones de más partes de América”, comentó.

Al consultársele quién toma la decisión final para una contratación en Alajuelense, su respuesta fue clara y directa: “Es un consenso entre Óscar Ramírez y yo, acorde al presupuesto que el club puede permitir, y ahí es donde participa la Junta Directiva”.

También afirmó que en la Liga quieren tener listo este fichaje “a la brevedad”, pero que a la vez, todo se hará en su debido momento.

“Nosotros tenemos partido el jueves y esperemos que para la siguiente semana ya podamos tener confirmaciones de quién viene a cubrir el rol en el ataque”, recalcó.

La salida de Jonathan Moya

En cuanto a la salida de Jonathan Moya, La Nación conoce que no se trató de una venta, sino que en realidad al futbolista le salió la posibilidad de jugar en un club de Arabia Saudita.

A él le quedaban seis meses de contrato con la Liga, pero en este caso, no hubo que pagar cláusulas. Con la salida del atacante, los rojinegros liberan presupuesto. Y ahora están a punto de anunciar a su nuevo futbolista.

“Con respecto a las condiciones de la salida de Moya me parece que son temas privados del club. Creo que fue un buen acuerdo para todos, todos estamos satisfechos con la operación y desearle el mayor de los éxitos a Jonathan.

”Era una buena oportunidad para Jonathan y nosotros en cuanto a la evaluación de las características de los delanteros que tenemos y lo que estamos buscando, consideramos que podría encajar bien buscar una alternativa más", apuntó Carlos Vela.

Según el gerente deportivo de la Liga, el fútbol es de momentos y este movimiento no corresponde a ningún tipo de polémica, luego de que días atrás, el jugador se vio envuelto en un problema cuando cometió el error de mandar a callar a la afición manuda.

“Jonathan tiene una trayectoria que lo respalda y el mercado internacional sabe sus números, la carrera que ha tenido y que despierte interés de otros países refleja el tipo de profesional que fue.

”Él respecto al tema con la afición fue un error que cometió, que en su momento él tuvo la madurez para disculparse y tuvo un llamado de atención de parte del club que se dejó en el camino y Moya participó en partidos posteriores", apuntó.

Conversaciones adelantadas

Carlos Vela reconoció que Alajuelense tiene toda la intención de que Washington Ortega renueve su contrato.

“La idea es que continúe en el club, él está contento, su rendimiento ha sido bueno y nosotros también estamos contentos con él, con lo que ha logrado aquí en el club y el esfuerzo que pone. La intención es que siga más tiempo”, manifestó.

Liga Deportiva Alajuelense pretende tener a Washington Ortega por mucho tiempo defendiendo su arco. (Albert Marin /Liga vs Guadalupe)

El gerente deportivo de la Liga aseguró que ya ha sostenido algunas charlas con el guardameta uruguayo e insistió en que él está contento en el club.

“Nuestro interés es que continúe y estamos avanzando, creo que la prioridad está en lo deportivo, tenemos un partido muy importante el jueves y esa es la prioridad de hoy y mañana. Estamos contentos, estamos charlando y estoy seguro de que todo va a llegar a buen puerto”, concluyó Carlos Vela.

