Puro Deporte

Carlos Vela confirma lo que la afición de Alajuelense esperaba

Carlos Vela respondió varias consultas sobre la actualidad de Liga Deportiva Alajuelense antes de viajar a El Salvador

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense trabaja en concretar la llegada de un nuevo futbolista, que pareciera que ya lo encontró y que será mexicano.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseMovimientos de AlajuelenseCarlos VelaCopa Centroamericana de ConcacafApertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.