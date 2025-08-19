Puro Deporte

Estos son los 23 jugadores que Alajuelense llevó a El Salvador (hay una sorpresa)

Liga Deportiva Alajuelense jugará contra Alianza en El Salvador este jueves 21 de agosto

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense salió del país con destino a El Salvador porque este jueves 21 de agosto jugará contra Alianza, en el Estadio Cuscatlán, en un partido trascendental para los rojinegros en la Copa Centroamericana de Concacaf.








Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

