Estos son los 23 jugadores que Alajuelense llevó a El Salvador (hay una sorpresa)

Liga Deportiva Alajuelense salió del país con destino a El Salvador porque este jueves 21 de agosto jugará contra Alianza, en el Estadio Cuscatlán, en un partido trascendental para los rojinegros en la Copa Centroamericana de Concacaf.

¿Quiénes son los 23 futbolistas que Óscar “Macho” Ramírez llevó a territorio cuscatleco? La lista la encabezan los porteros Washington Ortega, Bayron Mora y Johnny Álvarez.

También viajaron los defensores Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Fernando Piñar, John Paul Ruiz, Isaac Badilla, Deylan Paz y Rónald Matarrita.

Así como los mediocampistas Celso Borges, Deylan Aguilar, Alejandro Bran, Aarón Suárez, Creichel Pérez, Kenyel Michel, Guillermo Villalobos y Rashir Parkins.

Mientras que para el ataque, Alajuelense lleva a Diego Campos, Anthony Hernández, Alberto Toril, Doryan Rodríguez y Joel Campbell.

Joel Campbell

Ese último nombre en lista resulta sorpresivo y, sin duda alguna, llama la atención, porque quizás, algunos no habían contemplado que estuviera de vuelta tan rápido.

Si él forma parte de la comitiva de la Liga para este duelo crucial que encarará el bicampeón de Centroamérica es porque el 12 de Alajuelense ya se encuentra totalmente recuperado.

Campbell se resintió hace dos semanas ante Guadalupe, justo cuando fue titular después de mucho tiempo.

Tras el susto con Joel, Alajuelense difundió un parte médico, en el que señaló que el futbolista tenía una lesión muscular grado 1 en la zona isquiotibial de la pierna izquierda.

Rónald Matarrita e Isaac Badilla

La Liga no dio plazos exactos, sino que indicó que el tiempo estimado de recuperación se determinaría de manera progresiva, según la evolución clínica y funcional del jugador.

Eso ya quedó atrás, porque está recuperado. Él se encuentra en El Salvador con la Liga y se acerca el clásico nacional.

Alajuelense visitará a Saprissa el sábado 30 de agosto, a las 8 p. m., en Tibás. Y Joel Campbell puede jugar en uno de los partidos más atractivos si Óscar “Macho” Ramírez lo considera oportuno.

Quienes no viajaron a El Salvador con la Liga son Aarón Salazar y Jeison Lucumí. Ambos jugadores son baja en esta ocasión por sobrecarga muscular.

Doryan Rodríguez

