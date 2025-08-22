Alajuelense tuvo que modificar alineación ante Alianza porque un jugador se marcha al extranjero

Liga Deportiva Alajuelense sabe muy bien que no tiene margen de error en el partido de este jueves 21 de agosto contra Alianza, en El Salvador, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Óscar “Macho” Ramírez tiene toda la intención de que su equipo esté muy claro en su accionar y, principalmente, que haya fineza frente al marco, que es algo que les ha pasado factura a los rojinegros.

Para este juego en particular, el estratega de la Liga plantea una alineación equilibrada de visita y con fichas claves en la suplencia, porque él sabe muy bien que Alajuelense depende de sí mismo para continuar en la lucha por la clasificación.

Sin embargo, si da el peor escenario que sería una derrota, eso implicaría una eliminación tempranera, algo que el “Macho” ni siquiera quiere pensar.

Creichel Pérez, John Paul Ruiz y Kenyel Michel hicieron contacto con el terreno de juego apenas Liga Deportiva Alajuelense llegó al Estadio Cuscatlán. De ellos, uno es titular, otro está en banca y el otro quedó fuera de lista. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Esta es la alineación titular de Alajuelense para el partido contra Alianza: Washington Ortega, Celso Borges, Aarón Suárez, Diego Campos, Alexis Gamboa, Alejandro Bran, Rónald Matarrita, Santiago van der Putten, Fernando Piñar, Creichel Pérez y Doryan Rodríguez.

Mientras que en la suplencia se encuentran Bayron Mora, Johnny Álvarez, Deylan Paz, Guillermo Villalobos, Anthony Hernández, Joel Campbell, Alberto Toril, Deylan Aguilar, Rashir Parkins, Isaac Badilla y John Paul Ruiz.

De los 23 futbolistas que la Liga llevó a El Salvador, uno quedó fuera de lista, a pesar de que en principio iba de titular: Kenyel Michel.

¿Cuál es la razón? En el cierre de la ventana en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos se dio una operación que convierte al futbolista de la Liga en legionario.

Kenyel Michel ha sido un punto alto de los rojinegros en este arranque de temporada, tanto así que se marcha muy rápido al extranjero.

Alajuelense vendió la ficha del veloz y pícaro extremo al Minnesota United de la MLS.

