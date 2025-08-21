Manjrekar James tiene nuevo equipo tras salir de Alajuelense

El defensor canadiense Manjrekar James ya firmó un contrato y fue anunciado por su nuevo club, apenas unos días después de que se dio su salida de Liga Deportiva Alajuelense.

Tras una peculiar manera de despedirse de la Liga, asegurando que le hubiese gustado seguir y hasta hizo una dinámica en la que rifó dos camisas entre los manudos que lo siguen en Instagram, el zaguero tiene buenas nuevas.

Aún continúa en Costa Rica, pero su destino está lejos de territorio nacional. El ahora exdefensor de Alajuelense fichó con el Wellington Phoenix Football Club.

Se trata de un equipo de fútbol profesional de Nueva Zelanda. Aunque su sede es en Wellington, la capital neozelandesa, el club participa en la A-League, la liga de fútbol más importante de Australia.

Esta es una situación poco común, ya que compiten en una liga de otro país, por lo que el equipo se la pasa viajando constantemente.

El equipo se formó en 2007, y su apodo es “The Nix”. A lo largo de su historia, Wellington Phoenix ha tenido varios jugadores y entrenadores de distintas partes del mundo, lo que le da un carácter muy internacional.

Actualmente, el nuevo entrenador del defensor que no estaba en los planes de Óscar Ramírez es el australiano Giancarlo Italiano.

De hechó, él brindó un criterio sobre Manjrekar James en el mismo anuncio de su fichaje.

“Es agresivo, es fuerte, es muy bueno con la pelota, tiene buena experiencia en varias ligas alrededor del mundo y es internacional”, señaló el entrenador de Wellington Phoenix FC, Giancarlo Italiano.

