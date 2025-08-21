Puro Deporte

Santiago van der Putten contó como nunca antes qué les pide Óscar Ramírez

El defensor de Liga Deportiva Alajuelense dijo que el Estadio Cuscatlán le trae buenos recuerdos

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense y el Alianza de El Salvador se han enfrentado en tres ocasiones en partidos oficiales de Concacaf en un periodo contemplado desde 2022 y aunque los rojinegros registran tres triunfos en esos enfrentamientos, no se confían para el reto de este jueves.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseSantiago van der PuttenCopa Centroamericana de ConcacafAlianza
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.