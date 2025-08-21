Óscar ‘Macho’ Ramírez fue categórico en lo que ni siquiera piensa para el juego Alianza vs. Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense tiene la obligación de ganar este jueves 21 de agosto, a las 8:06 p. m., cuando visite al Alianza en el Estadio Cuscatlán, en El Salvador.

No faltará quien diga que cuál es la novedad ante esa afirmación, pero ocurre que en este caso, más que una frase trillada del fútbol, corresponde a una urgencia para el bicampeón de la Copa Centroamericana de Concacaf. Y Óscar “Macho” Ramírez lo sabe.

Plaza Amador de Panamá con tres victorias ya tiene garantizado un boleto a los cuartos de final y el otro boleto se lo pelean entre Antigua (cuatro puntos en tres juegos), Alianza (cuatro puntos en dos juegos) y Alajuelense (tres puntos en dos juegos). Managua FC ya no tiene opciones de avanzar.

- Son los actuales bicampeones del torneo. ¿Está consciente de que si este jueves pierden contra Alianza quedan eliminados?

- Eso no pasa (por la mente), nosotros no estamos pensando así, sería una forma mediocre y creo que nos hemos preparado bien. Hemos tenido espacio para preparar bien este partido y en lo que menos pensamos es en eso. Pensamos en sacar los tres puntos y con la consigna de ir a disputar el último partido, el próximo miércoles contra Antigua.

- ¿Qué piensa de la presión que tiene la Liga porque la tabla de posiciones está muy ajustada y en esta Copa Centroamericana Alajuelense acostumbraba a no estar sufriendo en fase de grupos?

- Desde mi época que veníamos a jugar contra Alianza y el Firpo siempre han sido partidos difíciles y la presión siempre está. Creo que tal vez acá el arranque no fue el mejor. En 15 minutos se nos fueron puntos muy importantes de nuestro estadio y que ahora nos compromete a venir a buscar acá los tres puntos.

Óscar Ramírez tiene bien estudiado al Alianza, pero se enfoca más en lo que puede hacer Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa LDA/Liga Deportiva Alajuelense)

- Habrá mucha presión en el Cuscatlán con 20.000 personas. ¿Cómo ve eso?

- Jugar de visita eso lo entendemos y hay gente que le gusta eso. En Alajuelense, hablando por lo que yo viví, nos gustaba venir acá por eso, por tener el público en contra y la exigencia que se nos daba.

- Alajuelense tiende a mejorar en los segundos tiempos. ¿Será que esos relevos pueden ser titulares este jueves contra Alianza?

- Ha sido una constante, una virtud de los muchachos y ese es un tema. Siempre los muchachos que están atrás esperando para mí son importantes. Son los que nos pueden alinear ante situaciones adversas que estemos pasando. Y no solo eso, más que todo la disposición a estar, para servir.

- ¿Qué tipo de juego espera?

- Creo que el profesor Ernesto Corti (entrenador de Alianza) ha hecho un buen trabajo, tiene un equipo con una dinámica muy interesante, de medio campo hacia adelante, tiene su plan defensivo muy estructurado y será un partido muy interesante.

- ¿Qué criterio tiene de Leonardo Menjívar?

- Yo no lo tuve a mi mando, pero viendo los videos es un muchacho muy interesante. Solo el hecho de que utilice la camisa número 10 da a entender lo que es él. Siento que es muy de desbalance, un tipo ágil, encarador y es una de las piezas importantes que tiene el profesor Corti.

”Tiene individualides interesantes, como el 26 (Noel Rivera) que juega por la izquierda, el 23 (Michell Mercado), el 30 (Emerson Mauricio), más el 19 (Andrés Valle) y el 10 (Leonardo Menjívar) que son los que llegan de atrás y son muy interesantes. En eso se han estructurado muy bien. Va a ser un partido bueno, con individualidades que tenemos que saber controlar”.

- ¿Qué le parece como se encuentra el Cuscatlán hoy?

- Ya había venido como entrenador, pero noté las mejoras en los camerinos, las típicas gradas esas están ahí. Y la cancha era compleja, con el césped un poco alto, difícil de manejar. Estuve en la eliminatoria de 1989 acá, un partido muy difícil y eventualmente fue un pilar importante para lograr la clasificación a Italia 90.

”Me trae muy buenos recuerdos, eso es importante y todos los que andamos en el fútbol hay escenarios importantes y lindos para jugar como este, el Cuscatlán”.

