Puro Deporte

Óscar ‘Macho’ Ramírez fue categórico en lo que ni siquiera piensa para el juego Alianza vs. Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense tiene muy claro lo que no puede ocurrir en el partido de este jueves en la Copa Centroamericana de Concacaf

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense tiene la obligación de ganar este jueves 21 de agosto, a las 8:06 p. m., cuando visite al Alianza en el Estadio Cuscatlán, en El Salvador.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseÓscar RamírezCopa Centroamericana de ConcacafAlianza
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.