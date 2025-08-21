Exjugador de Alajuelense describe desde México al atacante con la primera ficha para reforzar a la Liga

Liga Deportiva Alajuelense trabaja en concretar la llegada de su nuevo delantero. De varios candidatos que los rojinegros venían siguiendo desde hace tiempo, uno de ellos cuenta con la ficha número uno para unirse cuanto antes al equipo dirigido por Óscar “Macho” Ramírez.

Se trata del delantero mexicano Ronaldo Cisneros, quien tiene recorrido en la Liga MX y la Liga Expansión en su país; así como en la Major League Soccer (MLS) en Estados Unidos.

En la máxima categoría de México, el futbolista de 28 años jugó con Chivas de Guadalajara, Santos Laguna y actualmente forma parte de Querétaro.

Además, en la lucha por el ascenso vistió los colores de Tapatío, Zacatepec y Mineros de Zacatecas; mientras que en la MLS militó con el Atlanta United.

Fue precisamente en Zacatepec cuando hizo yunta en ataque con un exjugador de Alajuelense: el mexicano Juan de Dios “Cheché” Hernández.

Él atendió a La Nación y proporcionó un criterio sobre Ronaldo Cisneros, el futbolista que hoy parece muy cerca de vestirse con el uniforme rojinegro en el balompié nacional.

Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en El Salvador de cara a un partido importante. Y desde allá, Carlos Vela sigue trabajando en la llegada del nuevo delantero. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

“Me alegra por él, porque es un muy buen amigo mío. Es un chico súper trabajador, muy cumplidor, buenísima persona. Y sobre todo, goleador. Le va a ayudar bastante a la Liga porque es un 9 que corre todo el partido. No da una pelota por perdida, es sacrificado y tiene mucho gol”, aseguró Juan de Dios Hernández.

También cree que adaptarse al fútbol tico no será ningún inconveniente para Ronaldo Cisneros, y conociendo tanto al futbolista como a la Liga, no le queda duda de que su compatriota llegaría al equipo correcto, en caso de que esta operación que va bastante encaminada, termine de concretarse.

“Alajuelense es un equipo grande, en el que está la presión por salir campeón en cada torneo y eso es lo que nos gusta a nosotros, los que tuvimos la suerte de jugar en equipos grandes. Yo digo que Ronaldo la va a romper en la Liga”, afirmó.

Juan de Dios Hernández fue parte de Liga Deportiva Alajuelense en 2017. (Archivo LN/Archivo LN)

Dijo que no es de los atacantes a los que les gusta tener contacto siempre con el balón, sino que es más de área, definidor, de los que están en el lugar preciso para cerrar.

“Me da gusto que él vaya a llegar a la Liga, sé que le irá muy bien”, insistió el exjugador de Alajuelense.

De hecho, “Cheché” adelantó que si todo prospera, él mismo viajará a Costa Rica para ver a su amigo jugando con los manudos.

