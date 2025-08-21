Puro Deporte

Exjugador de Alajuelense describe desde México al atacante con la primera ficha para reforzar a la Liga

Todo va muy encaminado para que Liga Deportiva Alajuelense termine de concretar la llegada de un delantero

Por Fanny Tayver Marín
Ronaldo Cisneros tiene 28 años y mide 1,80 metros. El delantero mexicano contabiliza 120 partidos en Liga MX.
Ronaldo Cisneros tiene 28 años y mide 1,80 metros. El delantero mexicano contabiliza 120 partidos en Liga MX. (Instagram Ronaldo Cisneros/Instagram Ronaldo Cisneros)







