¿Mayron George y Jesús Godínez interesan en Alajuelense? Así responde Carlos Vela

Ronaldo Cisneros Morell es quien lleva la delantera para convertirse en el nuevo atacante de Liga Deportiva Alajuelense, pero no es el único candidato que los rojinegros han estudiado con detalle.

Después del triunfo de la Liga contra Alianza (0-1) en El Salvador, el gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela, atendió a los medios de comunicación en zona mixta, en las afueras del Estadio Cuscatlán.

LEA MÁS: Jugadores de Alajuelense contaron todo sobre venta de la ficha de Kenyel Michel (hasta lo que no se sabía)

Una de las preguntas específicas que recibió fue si Alajuelense se interesó en dos nombres: el costarricense Mayron George y el mexicano Jesús Godínez.

“Es un nombre bien conocido por el fútbol costarricense, no te podría decir que estuvo tan en órbita. Nosotros estamos al pendiente de lo que va sucediendo en el mercado, las posibilidades que hay, pero estábamos enfocados en los partidos, este partido era fundamental y esa siempre ha sido la prioridad”, pronunció Carlos Vela en referencia a Mayron George.

LEA MÁS: Alajuelense sí sonríe en el Estadio Cuscatlán

Desde 2014, George ha militado en el extranjero, pero en la actualidad, el delantero de 31 años es agente libre, luego de que no llegó a un acuerdo de renovación con el Beitar Jerusalem de Israel.

Mayron George se encuentra sin equipo en este momento. (Redes Mayron George/Redes Mayron George)

En cuanto al mexicano Jesús Godínez, Carlos Vela se mostró aún más reservado en sus palabras.

“No me gustaría puntualizar en jugadores, dar nombres y apellidos. Lo que sí te puedo decir es un poco como lo de Mayron, estamos al pendiente de lo que va sucediendo.

”Las diferentes posibilidades, que aparte proactivamente el club ya tenía scouteadas, entonces siempre buscando en conjunto con Óscar Ramírez lo que fuera la mejor opción para el club”, expresó Carlos Vela.

En la Liga tienen muy claro que cualquier cosa puede pasar, por lo que no dan la planilla por cerrada, más allá de la inminente llegada de un delantero.

“Concretamente no hay ninguna oferta por los otros jugadores, pero siempre digo lo mismo y parezco disco rayado, pero mientras el mercado esté abierto, pasan cosas. Nosotros, proactivamente siempre vamos a estar buscando armar el mejor equipo posible.

LEA MÁS: Este es el gol de Fernando Piñar con dedicatoria al cielo en partido entre Alianza y Alajuelense (video)

”También es cierto que tenemos un cupo de extranjero disponible y después, tenemos muy buenos jugadores que siempre están despertando el interés de otros clubes. Y de aquí al 18 de setiembre pasan cosas, eso es un hecho”, afirmó Carlos Vela, en alusión a que ese día cerrará el periodo de inscripciones en el fútbol nacional.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.