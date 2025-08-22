Puro Deporte

Este es el gol de Fernando Piñar con dedicatoria al cielo en partido entre Alianza y Alajuelense (video)

Liga Deportiva Alajuelense anotó en el cierre del primer tiempo en el Estadio Cuscatlán, en la Copa Centroamericana de Concacaf

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense tuvo la posesión del balón en la primera parte del partido contra Alianza, en el Estadio Cuscatlán, en la Copa Centroamericana de Concacaf.








AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseCopa Centroamericana de ConcacafFernando Piñar
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

