Este es el gol de Fernando Piñar con dedicatoria al cielo en partido entre Alianza y Alajuelense (video)

Liga Deportiva Alajuelense tuvo la posesión del balón en la primera parte del partido contra Alianza, en el Estadio Cuscatlán, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

El portero salvadoreño Mario González había estado impecable bajo los tres palos y empezaba a ser un dolor de cabeza para la Liga.

¡Piñar rompe el empate para Alajuelense! pic.twitter.com/4QsVWIglGv — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) August 22, 2025

Pero antes de que los equipos se marcharan a camerinos para el descanso, cayó el gol, después de una serie de rebotes y quien envió la pelota al fondo fue el lateral derecho Fernando Piñar, con dedicatoria especial al cielo, pues él sufrió la pérdida de su novia en enero pasado.

Fernando Piñar le quitó los ceros al marcador en el partido entre Alianza y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

