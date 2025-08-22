Puro Deporte

Jugadores de Alajuelense contaron todo sobre venta de la ficha de Kenyel Michel (hasta lo que no se sabía)

Alejandro Bran y Diego Campos afirman que lo sucedido con Kenyel Michel es más que merecido

Por Fanny Tayver Marín

Minutos después de que Liga Deportiva Alajuelense consumó su victoria ante Alianza en El Salvador, con un gol de Fernando Piñar en la Copa Centroamericana de Concacaf, Carlos Vela dijo que aún no se puede dar por un hecho la venta de la ficha de Kenyel Michel al Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.








Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

