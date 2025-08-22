Jugadores de Alajuelense contaron todo sobre venta de la ficha de Kenyel Michel (hasta lo que no se sabía)

Minutos después de que Liga Deportiva Alajuelense consumó su victoria ante Alianza en El Salvador, con un gol de Fernando Piñar en la Copa Centroamericana de Concacaf, Carlos Vela dijo que aún no se puede dar por un hecho la venta de la ficha de Kenyel Michel al Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Sin embargo, La Nación conoce que todo está listo, tal y como luego lo confirmó el propio Alejandro Bran, quien con mucha euforia dijo en la transmisión de Columbia que todo el equipo estaba muy feliz por lo que pasó con Kenyel Michel, quien iba de titular y no jugó cuando se concretó todo.

De hecho, como el mismo Bran jugó en ese equipo en Estados Unidos, contó que ya se sentó a hablar con el extremo sobre cómo es ese club.

“Lo felicité y le dije cómo era la ciudad y el clima, para que más o menos se dé una idea. Va a un gran equipo y la verdad que ellos están muy bien. No sé si se lo van a dejar allá de una vez, o si se lo van a prestar a la Liga por el resto de este semestre.

Kenyel Michel atrapó la atención en el extranjero y ahora es ficha del Minnesota United. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

”Y ya en enero que va de lleno para allá, le deseo el mejor de los éxitos, y sé que lo va a disfrutar, porque jugar en la MLS fue una de las experiencias más bonitas que tuve en mi carrera”, comentó Alejandro Bran.

Con esas palabras confesó exactamente cómo está la situación, porque será el equipo estadounidense quien dicte la pauta seguir. Y esa posibilidad de que Kenyel Michel se mantenga en la Liga hasta diciembre pareciera muy fuerte.

Otro jugador que se refirió a lo sucedido fue Diego Campos. El 11 de Alajuelense en un principio iba a ser suplente, pero como Óscar Ramírez tuvo que sacar de lista al juvenil ante esa operación concretada, a él le tocó ser de la partida en el Estadio Cuscatlán.

“Estoy contento por él, lo ha venido haciendo muy bien y para el fútbol de Costa Rica es muy importante que a estos muchachos les salgan estas oportunidades, que por cierto es merecido. Y el trabajo de los que estamos esperando el momento es estar listos, para eso entrenamos todos los días y uno nunca sabe”, citó Diego Campos en Columbia.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.