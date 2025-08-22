Puro Deporte

Lo de Alajuelense y la millonaria venta de Kenyel Michel parece una historia de no creer

Liga Deportiva Alajuelense y el Minnesota United oficializaron la transferencia de Kenyel Michel, gestada en cuestión de pocas horas

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense cerró la venta millonaria de Kenyel Michel al Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y pareciera una historia de esas de no creer.








