Lo de Alajuelense y la millonaria venta de Kenyel Michel parece una historia de no creer

Liga Deportiva Alajuelense cerró la venta millonaria de Kenyel Michel al Minnesota United de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y pareciera una historia de esas de no creer.

Aunque los montos son confidenciales, La Nación conoce que la Liga se aseguró un ingreso que ronda los $1,3 millones. Además, los rojinegros podrán seguir contando con uno de los hombres de mejor rendimiento en el equipo dirigido por Óscar “Macho” Ramírez, pues Kenyel no se marcha de inmediato.

“Kenyel Michel permanecerá a préstamo en Liga Deportiva Alajuelense hasta diciembre de este año, donde luchará por los objetivos del semestre antes de unirse al Minnesota United”, informó Alajuelense en un comunicado oficial.

El jugador de 20 años se incorporó a la cantera rojinegra en 2022, donde continuó con su formación tanto deportiva como académica.

Ese mismo año, con 17 años, debutó con la camiseta rojinegra en Primera División, disputando un total de 22 partidos entre campeonato nacional, copas nacionales y torneos internacionales, logrando 2 goles y una asistencia, además de ser partícipe en la obtención de la Copa Centroamericana 2023, Torneo de Copa 2023 y Recopa 2025.

Su buen rendimiento le permitió tomar cada vez más protagonismo y debutar con la Selección Nacional el 28 de mayo de 2025 ante la Selección de Cataluña.

“Soy un agradecido con la Liga. Es el equipo que amo, el que me dio la posibilidad de cumplir mi sueño de jugar en Primera. También de terminar el bachillerato, formarme y crecer tanto en lo personal como en lo deportivo. Siempre voy a defender esta camiseta dentro y fuera de la cancha. Lo daré todo estos meses para alcanzar los títulos por los que estamos luchando”, declaró el jugador de origen limonense.

Su historia resulta inspiradora para la población del CAR y también es visto como un ejemplo ahí, porque Kenyel Michel fue primer promedio en el colegio.

Su talento llamó la atención de Liga Deportiva Alajuelense una vez, pero su papá no creyó conveniente que se fuera, porque estaba muy pequeño.

Una segunda oportunidad se presentó tiempo después y fue cuando Kenyel Michel y su familia se pusieron de acuerdo para que él formara parte de las divisiones menores de la Liga. Eso implicaba irse a vivir al Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares.

Cuando eso ocurrió, jamás pensaron que en agosto de 2025 habría una semana en la que todo cambiaría. El salto de Kenyel Michel a la MLS se cocinó a la velocidad de la luz.

Todo comenzó el miércoles, con un contacto que terminó convirtiéndose en un traspaso que cambió la vida del joven en un abrir y cerrar de ojos.

En apenas 26 horas, lo imposible se volvió realidad. La negociación fue tan veloz que se cerró minutos antes de que Alajuelense se enfrentara al Alianza en El Salvador, por la Copa Centroamericana.

Apenas le dio chance a Óscar Ramírez de sacar al muchacho de lista, porque iba de titular y decirle a Diego Campos que él sería el encargado de salir de arranque en su lugar.

El nombre de Kenyel Michel fue retirado de la alineación titular. Ya no era ficha de la Liga, sino la nueva carta del Minnesota United, solo que desde este momento se encuentra a préstamo con los rojinegros, hasta diciembre.

“Mi familia y yo estamos muy felices, contentos, pero vamos a tomarlo con calma. Fue muy rápido, yo no sabía nada, fue hasta hace poquito que me dijeron”, comentó Kenyel Michel en las afueras del aeropuerto Juan Santamaría, cuando Alajuelense retornó de El Salvador.

Ahí mismo, el gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela dijo: “Para el CAR y que se sigan produciendo jóvenes con talento, que llamen la atención del fútbol internacional es algo que nos debe de llenar de orgullo a todos”.

También mencionó que cada futbolista tiene sus etapas de desarrollo, y que el proceso que llevó Kenyel, como otros jugadores que salieron a préstamo forma parte del mismo proceso de crecimiento.

