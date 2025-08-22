Carlos Vela se trae delantero de México para reforzar a Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense tiene un nuevo futbolista para su zona de ataque que no es el paraguayo Renzo Carballo ni el panameño Everardo Rose; tampoco el mexicano Jesús Godínez que se encuentra lesionado, ni el jamaiquino Javon East. Las especulaciones andaban lejos de la realidad.

El gerente deportivo de los rojinegros, Carlos Vela, llevó toda la negociación para el fichaje de Ronaldo Cisneros, un delantero proveniente de México, y que cuenta con el visto bueno del técnico Óscar Ramírez.

Durante todo este tiempo, en el club han analizado varias opciones de futbolistas para diferentes puestos.

LEA MÁS: Exjugador de Alajuelense describe desde México al atacante con la primera ficha para reforzar a la Liga

Sin embargo, el “Macho” es del criterio que para hacer una contratación, él tiene que estar convencido de que ese jugador de verdad puede aportar algo distinto en relación con los hombres que tiene actualmente en el plantel.

Desde que empezó a analizarse la conformación del plantel, en la Liga tenían toda la intención de fichar un atacante. Y en el listado de candidatos, Ronaldo Cisneros llamaba la atención.

Ya lo querían, pero ante la salida de Jonathan Moya, aquella intención de fichar un refuerzo en ataque ya adoptaba tintes de necesidad.

Lo de Moya fue un mutuo acuerdo ante esa oferta que llegó. No se trató de una venta, sino que el ahora exjugador de la Liga aprovechó esa oportunidad para marcharse al equipo Al-Bukiryah en la Segunda División de Arabia Saudita; mientras que a Alajuelense le permitió abrir presupuesto para proceder con la contratación del mexicano Ronaldo Cisneros.

Liga Deportiva Alajuelense oficializó la llegada de Ronaldo Cisneros. (Prensa LDA /Prensa LDA.)

El nuevo delantero de los rojinegros tiene 28 años, mide 1,80 metros y cuenta con experiencia en la Liga MX, la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y la Liga Expansión en México.

LEA MÁS: Carlos Vela habla de manera directa sobre el delantero mexicano Ronaldo Cisneros

Al revisar su historial en el sitio especializado Transfermarkt, Rolando Cisneros presenta recorrido en la Liga MX (Primera División de México).

En esa categoría militó con Chivas de Guadalajara (81 partidos, 11 goles y 4 asistencias), Querétaro (23 partidos y 2 goles) y Santos Laguna (16 partidos y 4 goles). Si se suman esos datos, el resultado que arroja Rolando Cisneros son 120 partidos en Liga MX, 17 goles y cuatro asistencias.

Además, en 2022 jugó 30 partidos con el Atlanta United en la MLS. En esa etapa convirtió 7 goles y aportó una asistencia.

Ronaldo Cisneros firmó un contrato por un año con Liga Deportiva Alajuelense.

Alajuelense

