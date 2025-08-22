Puro Deporte

Carlos Vela se trae delantero de México para reforzar a Alajuelense

El nuevo futbolista de Liga Deportiva Alajuelense tiene el visto bueno de Óscar Ramírez y firmó por un año

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense tiene un nuevo futbolista para su zona de ataque que no es el paraguayo Renzo Carballo ni el panameño Everardo Rose; tampoco el mexicano Jesús Godínez que se encuentra lesionado, ni el jamaiquino Javon East. Las especulaciones andaban lejos de la realidad.








