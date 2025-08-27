Alex López envió mensaje a Bryan Ruiz por lucha de Carolina Jaikel y quedó sin palabras con su respuesta

Al mediocampista hondureño Alex López no le queda duda de que Bryan Ruiz es un verdadero líder, no solo en la cancha, sino también cuando llegan pruebas duras ante la adversidad.

Un emotivo testimonio del hondureño en el programa Manudo de Corazón en Facebook y Youtube, con Gustavo Quesada, Alex Sandoval, Tammy Díaz y Jeffry Sánchez, dio una muestra de esa inquebrantable fortaleza de Bryan Ruiz en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Cuando se hizo pública la noticia de que la esposa de Bryan, Carolina Jaikel, enfrenta una batalla contra el cáncer de pulmón con metástasis ósea, el apoyo y los mensajes de solidaridad no se hicieron esperar.

Uno de ellos llegó de parte de Alex López, desde Honduras, quien con profunda empatía le escribió al excapitán de la Selección Nacional y de Liga Deportiva Alajuelense. Y el catracho confiesa que la respuesta de Ruiz lo dejó simplemente sin palabras.

Bryan Ruiz y Alex López se complementaban muy bien en la cancha con Liga Deportiva Alajuelense. Ellos son buenos amigos. (Prensa Alajuelense/Prensa Alajuelense)

“Hace poco se dio la noticia de lo de la esposa del capi, y yo le mandé un mensaje. Y me dice: ‘Espero poder volver a verte en Costa Rica’”, manifestó Alex López.

Esa respuesta de Bryan Ruiz, en medio de un momento difícil, no se centró en su propia angustia, sino en el afecto hacia un futbolista que admira, con quien quería jugar, y el deseo de verlo otra vez en el balompié nacional.

Todo eso llevó a Alex López, visiblemente conmovido, a ratificar lo que ya él sabía, que el carisma y liderazgo de Bryan trascienden el campo de juego.

“El capitán, Bryan Ruiz, siempre va a ser ese jugador que a uno lo apoyaba dentro o fuera de la cancha”, citó, y recordó que en aquellos momentos cuando fueron compañeros, en el camerino de la Liga, cuando Bryan hablaba, todos los demás lo escuchaban.

El fútbol crea lazos que se extienden más allá de un partido. Este es el caso e impactado por la resiliencia, la empatía y la capacidad de seguir irradiando luz incluso en la oscuridad, Alex López recordó lo que le respondió a Bryan.

Alex López jugó seis años en Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

“Le dije al capi: ‘Vamos a poner a su familia en oraciones’. Al final, a pesar de que uno llega a un país donde va uno a lo futbolístico, aparte de eso, yo dejé una familia allá en Costa Rica”, destacó el hondureño.

Bryan Ruiz acompaña a Carolina en su tratamiento contra el cáncer y tratan de llevar una vida normal, con Dios más presente que nunca en sus vidas.

El exfutbolista acaba de cumplir 40 años y su esposa le organizó una fiesta sorpresa. Después de eso, vivieron una emergencia, porque el menor de la casa, su hijo Leo, sufrió una doble fractura en el brazo.

“Anoche mi leoncito valiente ya operado y todo perfecto gracias a Dios. Él también ha aprendido que Dios nos tiene en sus manos y no nos suelta nunca”, contó Carolina Jaikel en una historia en su perfil de Instagram.

