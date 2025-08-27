Puro Deporte

Alex López envió mensaje a Bryan Ruiz por lucha de Carolina Jaikel y quedó sin palabras con su respuesta

Alex López cuenta que jamás se esperó lo que Bryan Ruiz le contestó hace unos días

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

Al mediocampista hondureño Alex López no le queda duda de que Bryan Ruiz es un verdadero líder, no solo en la cancha, sino también cuando llegan pruebas duras ante la adversidad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseBryan RuizAlex LópezCarolina Jaikel
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.