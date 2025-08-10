Alajuelense le toca el corazón a Carolina Jaikel con gran detalle en su lucha contra el cáncer

Liga Deportiva Alajuelense colgó en la parte más alta de la gradería oeste, debajo del escudo del club, una manta dedicada a Carolina Jaikel, en el partido ante Herediano.

Fue el pasado 4 de agosto cuando ella misma dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que acababa de iniciar su tratamiento en Estados Unidos, porque afronta un partido contra el cáncer de pulmón con metástasis ósea.

En esta lucha, su esposo Bryan Ruiz es el capitán, en un equipo integrado por toda su familia, sus seres queridos y en el que Liga Deportiva Alajuelense también está presente, con ella.

Ya se había dado una primera muestra, cuando después de que Alajuelense ganó la Recopa, Celso Borges manifestó que le deseaban lo mejor a ella y que oraban cada noche para que todo esté bien.

Este es el mensaje que Liga Deportiva Alajuelense le dedicó a Carolina Jaikel en su lucha contra el cáncer. (Fanny Tayver Marín/La Nación)

Para el partido entre Alajuelense y Herediano, Alajuelense tuvo un gesto que le tocó el corazón a Carolina y a sus seres queridos.

El club colgó una manta gigante en la gradería oeste. El lienzo rojinegro tiene este mensaje en letras blancas y en mayúscula: “ESTAMOS CON VOS LEONA ¡FUERZA CARO!“.

Carolina Jaikel y Bryan Ruiz agradecen tantas muestras de cariño en una situación difícil. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Bryan Ruiz y el partido que juega junto a Carolina Jaikel contra el cáncer

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.