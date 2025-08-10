Puro Deporte

Alajuelense le toca el corazón a Carolina Jaikel con gran detalle en su lucha contra el cáncer

Liga Deportiva Alajuelense tiene un mensaje para Carolina Jaikel colgado en el Estadio Alejandro Morera Soto

Por Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense colgó en la parte más alta de la gradería oeste, debajo del escudo del club, una manta dedicada a Carolina Jaikel, en el partido ante Herediano.








