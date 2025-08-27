Óscar ‘Macho’ Ramírez: ‘Tenemos que salir con la clasificación amarrada y luego ver lo de Saprissa’

Liga Deportiva Alajuelense quiere mantenerse en pie de lucha para optar por un tricampeonato en la Copa Centroamericana de Concacaf. Los rojinegros reciben este miércoles 27 de agosto al Antigua de Guatemala (6:06 p. m.) y dependen de sí mismos para acceder a cuartos de final.

Después de eso, los rojinegros visitarán a Saprissa, en el primer clásico nacional del Torneo de Apertura 2025. Sin embargo, el propio Óscar “Macho” Ramírez explicó por qué aún no es tiempo de pensar en ese pulso contra los morados.

- En una escala de importancia está por encima el partido de este miércoles que el del sábado. ¿No tendría el mismo sabor un buen resultado en el clásico si este miércoles no se consigue el objetivo de ganar?

- Esto es de día a día y este mes ha sido muy complejo en eso, en no pensar en lo siguiente, porque el futuro es este miércoles, es un partido en el que tenemos que buscar la clasificación y es importante, porque para nosotros es una final. Tenemos que salir con la clasificación amarrada, y luego ver lo de Saprissa.

”Yo sé lo que implica un clásico, sé lo que la gente espera y lo todo lo que se quiere siempre y veremos. A partir del jueves ya me meteré en eso y veremos cómo lidiamos con eso. Ahí tal vez tenemos la problemática de 24 horas menos de descanso, y por ahí entra el tema de la gente que está ahí atrás, que tienen que responder ante situaciones que se nos puedan dar.

- ¿Qué ha podido analizar del Antigua de Guatemala?

- Es un equipo muy interesante, muy presionante, con buen manejo en su medio campo. Adelante tiene sus individualidades, los dos extremos muy de uno contra uno. Tienen al argentino Francisco Apaolaza que de cabeza es un poco fuerte y hay que tener cuidado, igual con el balón parado. En eso son fuertes.

”Tienen sus cosas y lo que recuerdo es que en la edición anterior eran combinativos, con movilidad, mucha creación de movimientos. Sí los tienen ahora, pero tal vez no tan asentados como la vez pasada. Cambió de técnico y cada quien tiene su librillo”.

- ¿Qué tipo de juego se le verá a la Liga? ¿Cómo está manejando esta semana con dos partidos importantes tan seguidos?

- Me estoy quedando con lo que se hizo contra Herediano, en el primer tiempo en El Salvador, que fue combinativo, de crear espacios y ocuparlos, que la coordinación entre los movimientos sea lo más homogéneo y con la intención siempre de crear situaciones difíciles al rival.

”El manejo atrás lo estamos teniendo, ha sido casi una constante, del manejo de los centrales con los cincos y luego tratar de combinar más por los costados. Las dimensiones de la cancha nos ayudan, que eso es importante. Hay momentos del partido en el que se nos reducen los espacios y se vuelve más de segundas bolas y de brincarse la presión, que ahora todo el mundo la hace.

”Falta un poquito de afinamiento en los centros y en las llegadas. Creo que estamos llegando en buena cantidad al área, pero nos está faltando un poquito el tema de los centros”.

- ¿Sería prudente usar jóvenes de la cantera que aún no se han estrenado en el primer equipo en este partido, tomando en cuenta que se juegan la clasificación?

- Hemos utilizado a los jóvenes que han estado más constantemente con nosotros, llámese Deylan Aguilar o Elián Quesada, de ir dándoles espacio, pero el tema es que el joven de inmediato, como que tirarlo abruptamente, hay cierta inestabilidad, porque pueden hacer un buen partido y otro no. Hay que buscar los momentos para que sea más llevadero.

”Con Isaac Badilla fue algo al límite en el Ricardo Saprissa y que él lo hizo de muy bien, gracias a Dios. Hay otros que hay que llevarlos de esa manera. El hecho de estar conviviendo con nosotros, de trabajar con nosotros los movimientos, saber lo que se quiere, es lo que nos da la seguridad para poder optar muchas veces e introducirlos en los partidos. Hay que llevarlos poco a poco”.

