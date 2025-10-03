La Selección de Costa Rica anuncia convocatoria: ¿Cuáles sorpresas estarían para las finales contra Honduras y Nicaragua?

Miguel Herrera se juega la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Costa Rica ante Honduras y Nicaragua.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció por medio de un comunicado de prensa que la esperada lista de jugadores que le hará frente a los vitales duelos eliminatorios contra Honduras y Nicaragua, 9 y 13 de octubre respectivamente, se dará a conocer este sábado.

Esto se dará luego de que finalice el microciclo de trabajo que pidió el entrenador, Miguel Herrera, con futbolistas del ámbito local.

Entre los nombres más llamativos que Herrera analizó estuvieron el capitán de Alajuelense, Celso Borges, también el delantero del Saprissa, Warren Madrigal, además de nombres que no han sido comunes como Aarón Murillo y Allan Cruz de Herediano.

Se espera que para los duelos eliminatorios nombres como Madrigal, Borges y Cruz se integren a la base que forman futbolistas como Keylor Navas, Francisco Calvo, Alexis Gamboa, Joseph Mora, Carlos Mora, Orlando Galo, Kenneth Vargas, Manfred Ugalde, Alonso Martínez, Josimar Alcócer, entre otros.

Uno que estará de regreso en el combinado es el volante Álvaro Zamora, quien ya encontró regularidad en la segunda división de Portugal y su propio club, el Viseu FC, confirmó que fue llamado por Miguel Herrera.

Un jugador que no fue tomado en cuenta para el microciclo, pero genera gran expectativa es Joel Campbell. El delantero hizo un partido muy bueno en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana, en donde Alajuelense le ganó a Motagua 2 a 1.

La duda es si esto le será suficiente a Joel para entrar en los planes de Herrera. El timonel ya se ha referido al manudo en otras ocasiones, donde aceptó que es importante pero que necesita que juegue más.

En conversación con La Nación, el entrenador había aceptado que una vez charló con el delantero y le mencionó la importancia de jugar.

“Te necesito jugando, necesito actividad, porque más allá de que seas el mejor, o tengas el nombre más grande, si no tienes ritmo de juego, pues es imposible”, manifestó.

Un tema que genera preocupación es que el trabajo de algunos legionarios será muy poco con el grupo, esto porque llegarán hasta el martes al país y el partido en Honduras es el jueves.

Además, Patrick Sequeira quedó fuera de lista, debido a una molestia en el tobillo derecho. La recuperación la hará con su club en Portugal.

Según la FCRF, el miércoles antes del medio día se cerrará el camerino para viajar a territorio catracho, pero previo a esto darán conferencia de prensa Miguel Herrera y un jugador.