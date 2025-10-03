Fútbol

La Selección de Costa Rica anuncia convocatoria: ¿Cuáles sorpresas estarían para las finales contra Honduras y Nicaragua?

La Selección de Costa Rica tendrá definida su nómina este sábado para los vitales cotejos contra Honduras y Nicaragua

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
Costa Rica vs. Haití
Miguel Herrera se juega la Copa del Mundo 2026 con la Selección de Costa Rica ante Honduras y Nicaragua. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección de Costa RicaMiguel HerreraCelso BorgesJoel Campbell
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.