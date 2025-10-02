Celso Borges volvió a la Selección de Costa Rica, ¿estará listo para el juego ante Honduras?

Celso Borges y el hondureño Alex López, podrían volver a enfrentarse en una eliminatoria mundialista, como sucedió en la ruta a la Copa del Mundoi de Catar 2022.

Con la responsabilidad que lo caracteriza, tras viajar a Honduras con Alajuelense para el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana ante el Motagua, el volante Celso Borges se incorporó este jueves 2 de octubre al microciclo de la Selección Nacional bajo el mando del entrenador Miguel “Piojo” Herrera.

Después de ocho meses de haber anunciado su retiro de la Tricolor, el mundialista en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 retorna al conjunto patrio con el fin de aportar su experiencia para los decisivos partidos ante Honduras, este 9 de octubre en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula, y el 13 contra Nicaragua.

Celso, quien no jugó ante el Motagua (1-2), donde la Liga logró avanzar a los cuartos de final del torneo regional debido a una lesión muscular, explicó cuál es su situación física y si podrá estar listo para el duelo decisivo ante los catrachos.

“Cuando uno se pone esa camiseta vuelven todos esos sentimientos. Tenemos hasta el 9 de octubre. La lesión ha evolucionado bien, me encuentro bastante bien, pero vamos a ver cómo estoy en estos días. No creo que tengamos ningún problema”, aseguró Borges, quien sufrió un desgarro muscular menor en el muslo derecho.

LEA MÁS: ¿Qué pasa con Celso Borges? Esto dice el médico de Alajuelense

El mediocampista comentó que el cuerpo médico de Alajuelense estuvo muy atento a su recuperación y, cuando la posibilidad de volver a la Selección se hizo inminente, trabajó de forma conjunta con los médicos de la Fedefútbol para estar listo en su eventual retorno a la Tricolor.

El experimentado volante de 37 años no pudo ocultar su emoción al integrarse nuevamente a la Sele, pues su última participación había sido en la Copa Oro 2023.

“Cuando era una posibilidad real, uno vuelve a abrir ese baúl de los buenos recuerdos y los buenos momentos. La verdad, estoy muy contento e ilusionado de estar acá nuevamente y aportar. De eso se trata, de sumar para que el grupo esté bien”, comentó a los medios de comunicación.

Celso Borges y su aporte a la Sele

Celso manifestó que, tras haber cerrado su ciclo en la Tricolor, se dedicó a otras cosas siempre vinculadas al fútbol, pero que, al recibir la oportunidad de regresar, no pudo ocultar la emoción de volver a defender a su país en una eliminatoria mundialista.

“Cuando uno recibe una llamada así, de la Selección, se llena de ilusión y felicidad. Eso lo motiva a esforzarse y a trabajar con más ganas para cumplir las metas”, enfatizó Borges.

Al consultarle si había conversado abiertamente con el entrenador Miguel “Piojo” Herrera y si le pidió algún detalle en especial, el volante manudo confesó que ya hablaron, pero que todo se irá desarrollando en los próximos días.

“Me mencionó algunos aspectos que necesitaba, pero tendremos la oportunidad de conversar más a fondo en estos días. Fue algo muy por encima, pero entiendo bien a qué se refiere”, señaló Borges.

Cuando se le preguntó cuál podría ser su aporte al combinado patrio en un momento tan decisivo de la eliminatoria mundialista, el experimentado volante dijo tener claro el motivo de su llamado.

“Todo lo que uno pueda aportar para que el grupo esté mejor en todas las fases. Ya hay un camino recorrido y se trata de transmitir esa información a quienes lo viven por primera vez. Se trata de eso, de que Costa Rica pueda sacar adelante esta serie contra Honduras”, puntualizó Borges.

El técnico Miguel Herrera llamó a 17 futbolistas del ámbito local para un microciclo de entrenamientos hasta el sábado próximo. La Unafut le abrió este espacio adicional, pues acordó suspender la fecha del Torneo Apertura 2025 que se disputaba el próximo fin de semana, con tal de fortalecer el trabajo de la Tricolor, que se jugará buena parte del Mundial en los partidos de octubre.