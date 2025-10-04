Drama en la Selección de Costa Rica: Celso Borges deja el entrenamiento entre lágrimas

Era uno de los regresos más esperados, Celso Borges era uno de los hombres a los que Miguel El Piojo Herrera había recurrido para el microciclo de trabajo de cara a los juegos eliminatorios contra Honduras y Nicaragua, este 9 y 13 de octubre respectivamente. Sin embargo, el volante de Alajuelense aunque estaría en la lista definitiva y tendría muchos chances de jugar ahora, ahora su participación está casi descartada.

La Nación pudo confirmar por medio de dos fuentes federativas que el mediocentro no pudo terminar el entrenamiento de este sábado de la Nacional, de hecho abandonó la práctica entre lágrimas y bajo la mirada del resto de grupo.

Celso apareció como una de las soluciones que Miguel Herrera encontró para darle al equipo patrio el manejo de partido que no tuvo en el inicio de la tercera fecha eliminatoria, donde Costa Rica empató dos juegos que tenía con ventaja: frente a Nicaragua (1 a 1) y ante Haití (3 a 3).

En el medio nacional se abrió un debate sobre el regreso del futbolista de Alajuelense, quien fue mundialista con la Selección Nacional en 2014, 2018 y 2022. No obstante, de cara al proceso 2026 fue parte de los jugadores que no fueron tomados en cuenta para la renovación del plante.

Borges fue líder del camerino nacional junto a Bryan Ruiz, Keylor Navas, Christian Bolaños, Óscar Duarte, entre otras figuras de aquellos tres procesos.

Celso sufrió en la ida contra Motagua, por la Copa Centroamericana, una molestia muscular la cual lo sacó de varios juegos con Alajuelense, al punto que no pudo jugar la vuelta de la serie.

Sin embargo, el jugador sí fue tomado en cuenta para el microciclo y desde el miércoles anterior se encontraba con la Nacional, pero este sábado tuvo nuevamente dolor.

Una de las evaluaciones que se hacen este sábado es si tomar en cuenta Borges, pese a la situación, esto para analizar cómo evoluciona e igualmente aprovechar su aporte como voz de experiencia de este tipo de juegos.

“Ya es una posibilidad real que uno vuelve a abrir ese baúl que tenía de buenos recuerdos y de buenos momentos. Y ya cuando uno se pone la camiseta vuelven todos esos sentimientos. Estoy muy contento, muy ilusionado de estar acá nuevamente y aportar”, manifestó Borges el jueves a los medios de comunicación.

La Selección de Costa Rica llega a este fecha obligada a mínimo lograr cuatro unidades para volver a estar en la lucha por el primer lugar que entrega un tiquete a la Copa del Mundo. El grupo de la Selección tiene a Honduras en el primer puesto con cuatro unidades, la segunda plaza es de Haití con dos, Costa Rica tiene dos y Nicaragua un punto.