Exseleccionado de Honduras cree que Costa Rica se equivocó en algo con Celso Borges

Todo hace indicar que Miguel "Piojo" Herrera ratificará este sábado la convocatoria de Celso Borges para los juegos de la Selección de Costa Rica contra Honduras y Nicaragua.

Tegucigalpa, Honduras.- ¿El llamado de Celso Borges a la Selección de Costa Rica era algo que se necesitaba? La Nación le formuló esa consulta al exjugador hondureño Róger Rojas, quien conoce muy bien el fútbol de ambos país.

Su respuesta es tajante: “Creo que desde antes tenían que haberlo llamado, ¿por qué? Porque ahora la presión va a recaer sobre los hombros de él y no es justo”.

LEA MÁS: Selección de Costa Rica sufre primera baja para partidos eliminatorios

De hecho, confesó que analizar el partido que se acerca entre Honduras y Costa Rica, pactado para el 9 de octubre, en San Pedro Sula, resulta difícil para él.

“No sé si está Joel Campbell, es un jugador de experiencia que con la camisa de la Sele es otro jugador, y vi un buen partido de él contra Motagua. De pronto, el profe lo puede llamar a última hora. Es el entrenador y lo puede hacer”, argumentó “Ro-Ro”.

No sabe si el 12 de Liga Deportiva Alajuelense estará en lista o no, pero lo que sí tiene claro el exgoleador hondureño es que la convocatoria de Celso Borges resulta clave.

LEA MÁS: “Dios mío, ¿qué hago ahora?”: el momento más difícil en la vida de Róger Rojas se encontró con manudos en el quirófano y el amor de su hermano

“Él impone jerarquía y qué hizo Alajuelense contra Motagua, impuso jerarquía. Entonces, él lo hace, está curtido, ha jugado eliminatorias, Mundiales, ha jugado en clubes y es acertado, pero muy tarde. De repente, hubiera estado desde los juegos pasados”, añadió.

Insistió en que le alegra que Celso esté de nuevo en la Tricolor, porque es un referente junto con Keylor Navas.

“Me alegra que esté para este partido, porque siempre es bueno ver a los grandes, a los jugadores que hacen la diferencia, como lo es él”, concluyó Róger Rojas.

Miguel “Piojo” Herrera dará su lista de convocados este sábado. La Sele visitará a Honduras el 9 de octubre y cuatro días despues, recibirá a Nicaragua, en el Estadio Nacional.