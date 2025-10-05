Puro Deporte

Fedefútbol da noticia de última hora sobre Celso Borges

Celso Borges arrastra una dolencia muscular desde finales de setiembre y el sábado volvió a sentir la molestia

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Celso Borges continúa en la Selección de Costa Rica pese a la molestia del sábado.
Celso Borges continúa en la Selección de Costa Rica pese a la molestia del sábado. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Selección NacionalSelección de Costa RicaCelso BorgesEliminatoria MundialistaHonduras vs Costa Rica
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.