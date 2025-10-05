Fedefútbol da noticia de última hora sobre Celso Borges

Celso Borges continúa en la Selección de Costa Rica pese a la molestia del sábado.

Celso Borges continúa entre algodones, y a la vez, sigue en los planes de Miguel “Piojo” Herrera de cara a los partidos que se avecinan para la Selección de Costa Rica en la eliminatoria mundialista, contra Honduras (9 de octubre en el Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula) y ante Nicaragua (13 de octubre, en el Estadio Nacional, en San José).

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF o Fedefútbol) emitió un pronunciamiento oficial sobre el mediocampista, que regresó a la Tricolor, en un momento complejo.

LEA MÁS: Exseleccionado de Honduras cree que Costa Rica se equivocó en algo con Celso Borges

Porque el futbolista se lesionó el 23 de setiembre, en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Liga Deportiva Alajuelense y Motagua. Aquel partido resultó muy exigente y desgastante, porque la Liga se quedó con un hombre menos desde el minuto 15.

A raíz de eso, la Liga decidió darle descanso y terapia. No vio acción contra Puntarenas FC, pero sí viajó a Honduras, para ese juego en el que vio desde la suplencia cómo los rojinegros le ganaron a Motagua en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa.

LEA MÁS: La Selección de Costa Rica anuncia convocatoria: ¿Cuáles sorpresas estarían para las finales contra Honduras y Nicaragua?

De regreso al país, Celso acudió al microciclo de trabajo con la Selección de Costa Rica, poniéndose ese uniforme que ama y que tanto extrañaba. Pero el sábado, de nuevo se prendieron las luces de alarma.

La Fedefútbol indicó a través de un comunicado que Celso Borges se encuentra en proceso de recuperación de una lesión muscular sufrida a finales de setiembre, y que el sábado presentó “una leve molestia, por lo que se decidió apartarlo de la práctica de forma preventiva”.

A través de dos fuentes federativas, La Nación confirmó que cuando el exmundialista de Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022 sintió esa molestia, no pudo contener el llanto.

El miedo de que se tratara de una recaída seria y la zozobra de qué pasará le movieron el piso a uno de los jugadores experimentados de los que el “Piojo” echó mano esta vez.

LEA MÁS: Christian Bolaños sobre la Selección de Costa Rica: ‘La bola de nieve ya está hecha, pero la experiencia puede ayudar’

Sin embargo, todo va a depender mucho de la respuesta de su cuerpo a los trabajos diferenciados y a la terapia que se le está practicando.

“Actualmente se encuentra estable y su evolución continúa siendo positiva dentro del proceso que viene realizando. Su condición será evaluada día a día por el cuerpo médico”, señaló la Fedefútbol en su pronunciamiento.

La Selección de Costa Rica registra dos puntos en el grupo C, en la última parada de la eliminatoria mundialista rumbo a México, Estados Unidos y Canadá 2026, luego de los empates contra Nicaragua (1-1) y Haití (3-3).

El grupo de Costa Rica tiene a Honduras en el primer puesto con cuatro unidades, la segunda plaza es de Haití con dos, la Sele tiene dos y Nicaragua un punto.