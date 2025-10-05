Exmundialistas ticos comparten corazonada para el desafiante partido Honduras vs. Costa Rica

La Selección de Costa Rica jugará contra Honduras el jueves 9 de octubre, en San Pedro Sula, en la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El calendario de la eliminatoria mundialista de Concacaf señala el jueves 9 de octubre como un día crucial para la Selección de Costa Rica y para Honduras, en el camino de margen estrecho hacia la Copa del Mundo de México, Canadá y Estados Unidos 2026.

A la Tricolor la espera el ambiente efervescente del Estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula. Una caldera, en la que la presión se percibe desde la propia malla.

LEA MÁS: Fedefútbol da noticia de última hora sobre Celso Borges

Algo que no pasa en otros escenarios, como el “Chelato” Uclés, o en el Olímpico Metropolitano. Y que es la razón por la que Honduras decidió llevar ahí a la Selección de Costa Rica.

La voz unánime de los expertos se inclina a la posición de que este encuentro marcará de forma decisiva el futuro de ambas escuadras en el complejo camino hacia la Copa del Mundo.

En medio de la expectativa y la presión que envuelve a la Tricolor en una eliminatoria más compleja de lo que muchos pronosticaron, dos futbolistas con historial mundialista y profundo conocimiento de la Concacaf alzan la voz.

Johan Venegas y Marco Ureña, dos delanteros que han vivido en carne propia la tensión de estos duelos, coinciden en su apreciación y muestran la misma corazonada.

LEA MÁS: Exseleccionado de Honduras cree que Costa Rica se equivocó en algo con Celso Borges

Ambos consideran que Costa Rica tiene los recursos, la historia y la jerarquía para imponerse en un ambiente hostil. Y que nada de lo extra cancha importa y que no debería influir en el juego como tal.

Desde la perspectiva de Johan Venegas, el partido en suelo catracho será una prueba de carácter, pero no una misión imposible. El exmundialista arranca su análisis apelando al peso de la tradición futbolística tica.

“Va a ser un partido de dientes apretados, pero creo que nosotros como Selección tenemos la jerarquía y sabemos jugar ese tipo de partidos. La historia así lo dicta, Costa Rica tiene una historia muy rica que tampoco la podemos olvidar y entonces creo que va a ser un partido muy bonito. Nosotros pudimos probar un poco de eso y creo que va a ser un partido sumamente emocionante”, manifestó Johan Venegas ante una consulta de La Nación.

LEA MÁS: La Selección de Costa Rica anuncia convocatoria

El futbolista de Cartaginés pone el foco en la combinación de juventud y experiencia que presenta el actual plantel de la Tricolor, dirigido por Miguel “Piojo” Herrera.

La integración de figuras probadas en el fragor de la batalla, cree, será el factor diferenciador en la lucha por el mediocampo.

“Tenemos mucho talento, las incorporaciones que han hecho con experiencia como Celso Borges y Allan Cruz será importante”, vaticinó.

Celso Borges continúa en la Selección de Costa Rica pese a la molestia del sábado. (Prensa FCRF/Prensa FCRF)

El delantero se atreve a ir más allá de la cancha, poniendo sobre la mesa la necesidad de una mentalidad ganadora, un carácter que no se intimide por la presión local. Esta convicción, según él, ha sido demostrada recientemente por los clubes nacionales.

Porque Liga Deportiva Alajuelense acaba de dar un golpe de autoridad en Tegucigalpa, porque en la adversidad, el equipo de Óscar Ramírez se levantó, sacó la victoria que necesitaba en Honduras y eliminó a Motagua en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Mientras que Cartaginés no logró seguir los pasos de la Liga, pero regresó de territorio catracho con el sinsabor de que tenía cómo hacer algo más en esa serie ante Olimpia.

“Tengo toda la convicción de que Costa Rica hará un gran partido en Honduras y que creo que se ha demostrado con los clubes que a ese país se puede ir a jugar sin contemplaciones.

”Y también hay que tener el carácter y la personalidad para hacerlo, creo que tenemos el talento para sacar un gran resultado en San Pedro Sula”, pronosticó Johan Venegas.

Marco Ureña, quien también acaba de experimentar el ambiente hondureño con el Cartaginés, aporta una visión muy íntima del desafío.

Para él, jugar en esos estadios, en un ambiente pesado, invita a los futbolistas a disfrutarlo y demostrar lo que pueden hacer.

"Lindísimo para mí, los partidos en un escenario así es donde usted realmente se siente profesional como jugador," expresó Marco Ureña, destacando el nivel de motivación que debe generar este tipo de confrontaciones.

LEA MÁS: Drama en la Selección de Costa Rica: Celso Borges deja el entrenamiento entre lágrimas

Uno de los puntos clave que señala el veloz delantero es la mejora en los terreno de juego, eliminando un histórico pretexto para un mal desempeño tico.

“Lo bueno es que ya no hay excusa de las canchas malas para la Selección, ahora en Honduras tienen buenas canchas y el ambiente será lindísimo”, insistió.

Ureña utiliza su experiencia reciente como un ejemplo a seguir, porque cree que el silencio de un estadio abarrotado tras un gol visitante no tiene precio.

“El jueves fue lindísimo meterles un gol al Olimpia y ver ese estadio en silencio, así que full motivación para la Sele, tienen todo para hacerlo”, apuntó.

Marco Ureña enfatiza que el éxito dependerá de la determinación y la eliminación total de pretextos. El clima o el público ya no deben ser un factor de distracción.

“Si van determinados, si van sin excusas del clima, sin excusas de la cancha, no habrá nada de eso en contra y yo creo que va a tener muchas posibilidades y creo que determina el camino para las dos selecciones. El que gane ese partido estará cerca del Mundial y emotivamente les va a marcar mucho el camino”, destacó.

LEA MÁS: “Dios mío, ¿qué hago ahora?”: el momento más difícil en la vida de Róger Rojas se encontró con manudos en el quirófano y el amor de su hermano

Ya los clubes trazaron algunas líneas en Honduras y ahora le toca el turno a la Selección de Costa Rica, a la que regresan figuras experimentadas como Celso Borges (en duda por lesión), Kendall Waston y Allan Cruz para acompañar a Keylor Navas en ese reto de impulsar a los jóvenes.

Porque en medio de la presión de la eliminatoria mundialista, Costa Rica está obligada a reaccionar. Y tanto Johan Venegas como Marco Ureña creen que sí se puede.

El reto de Miguel “Piojo” Herrera y sus hombres es no defraudar y lograr avanzar en el camino hacia la Copa del Mundo. Luego de los empates contra Nicaragua (1-1) y Haití (3-3), urge la victoria.

Costa Rica visitará a Honduras este jueves 9 de octubre y cuatro días después recibirá a Nicaragua, en el Estadio Nacional.