Alexis Gamboa se sorprendió por algo que jamás esperaba vivir en Honduras

Alajuelense clasificó este martes a la Copa de Campeones de Concacaf.

Tegucigalpa, Honduras.- 20.000 personas llegaron al partido en el que Liga Deportiva Alajuelense eliminó a Motagua en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Ese gol de Diego Campos en la agonía del juego molestó a muchos hondureños, otros se quedaron sin reacción, pero hubo algunos que se encargaron de reconocerle a la Liga la manera en la que sacaron adelante una serie que tenían cuesta arriba.

Y eso fue precisamente lo que impresionó a Alexis Gamboa, quien portó la cinta de capitán de Alajuelense, en vista de que los rojinegros optaron por cuidar a Celso Borges y lo dejaron en banca.

“Me sorprende, salir aplaudidos en un estadio rival no se ve mucho, creo que es de valorar y siempre agradecidos con la afición de nosotros que también siempre nos apoya”, apuntó Alexis Gamboa.

El defensor indicó que en la Liga van paso a paso y que en la Copa Centroamericana son partidos difíciles siempre.

“Quedó demostrado que somos una gran institución, un gran equipo y contentos por el pase. Esto nos hace más fuertes, somos un gran equipo, somos una gran institución y el que está aquí tiene que rendir. Al final, no estaban muchos jugadores y así sacamos el resultado. Ahí se ve el compromiso”, consideró Alexis Gamboa.

Esta versión de Alajuelense de Óscar Ramírez es muy al estilo del “Macho”, sufriendo, hasta en exceso, pero dando pasos importantes.

“Estamos en semifinales y somos los actuales bicampeones, creo que sí hay deuda porque tenemos que hacer una fortaleza en nuestra casa, pero al final, en el partido anterior con uno menos en casi 85 minutos fue difícil.

”Hicimos un buen trabajo, remontamos la serie de visita y creo que no es fácil, el equipo viene haciendo las cosas bien, tenemos mucho por mejorar, pero contentos por el triunfo”, manifestó Alexis Gamboa.

Alajuelense regresó a Costa Rica y se llevó de Honduras la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana. Su rival en esa serie saldrá de lo que finalmente ocurra en el emparejamiento entre Olimpia y Cartaginés.

Esta misma noche, Alexis Gamboa tendrá que presentarse a la concentración con la Selección de Costa Rica para el microciclo de trabajo hasta el 4 de octubre.

Los otros jugadores de Alajuelense citados por Miguel “Piojo” Herrera para este espacio de preparación son Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Alejandro Bran, Creichel Pérez, Kenyel Michel y Anthony Hernández.

En el caso de Alexis Gamboa, él suele ser regular en los llamados del “Piojo”, y es probable que la próxima semana regrese a Honduras, para el partido eliminatorio del 9 de octubre.

