Motagua vs. Alajuelense: Hora exacta y canal del partido por el pase a semifinales en Copa Centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Liga Deportiva Alajuelense le devuelve la visita a Motagua en el partido definitivo por un boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf. El “Ciclón Azul” tiene una ventaja de 1-0, en una serie que los dos equipos consideran que está abierta.

El partido que empezará a las 8:06 p. m., se disputará en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa, que no estará tan lleno como otras veces. La razón es que un sector amplio de una de las graderías principales se encuentra cerrado por remodelación.

LEA MÁS: Óscar Ramírez: la voz que faltaba escuchar sobre indisciplina en Alajuelense y el llamado a la Selección de Creichel Pérez

De igual forma, la Liga sabe bien a lo que va y también lo que tiene que hacer, si es que realmente quiere avanzar para mantener vigente de conseguir el tricampeonato en la Copa Centroamericana y de una vez garantizar su presencia en la Copa de Campeones de Concacaf.

“Ante la necesidad necesitamos buscar y de hecho parte de la gente que pudo descansar y que vimos contra Puntarenas pues va a ser la que va a estar, entonces sí, vamos a buscar el partido”, expresó Óscar “Macho” Ramírez en la rueda de prensa previa al juego.

Sin embargo, el técnico de Alajuelense sabe que será un partido difícil, ante un rival con oficio.

“Tienen gente grande y que tiene sus virtudes, por ejemplo, sus dos extremos muy rápidos y una estructura defensiva importante, más su creación que recae sobre Rodrigo Gómez y Denis Meléndez.

Anthony Hernández, Rashir Parkins, Elián Quesada y Kenyel Michel reconocieron la cancha del Estadio "Chelato" Uclés, en Tegucigalpa, donde será el partido de este martes entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

LEA MÁS: Marcelo Sarvas cuenta qué tan golpeado vio a Óscar Ramírez al descubrir indisciplina de sus jugadores

”Entonces, si digo que voy a atacar todo el partido sería un mentiroso, pero sí hay momentos en que vamos a tener que sabernos defender y ante esas virtudes que tiene Motagua saber un comportamiento, pero la idea primaria es lógica, es ir a buscar ese primer gol”, recalcó Óscar “Macho” Ramírez.

LEA MÁS: Esto dijo Creichel Pérez luego de su acto de indisciplina con Alajuelense

¿Dónde puedo ver el partido Motagua vs. Alajuelense? Copiado!

El juego definitivo entre Motagua y Alajuelense será transmitido por ESPN y también puede observarlo mediante Disney+.

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez culminado el partido, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Los amantes de la radio pueden sintonizarlo en Teletica Radio (91.5 FM), Monumental (93.5 FM) y Columbia (98.7 FM).

Liga Deportiva Alajuelense necesita goles contra Motagua, en el partido definitivo de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

LEA MÁS: Javier López, técnico de Motagua: ‘¡Wow, qué plantilla tiene Alajuelense!’

Tenga claros los escenarios que se pueden dar Copiado!

La regla del gol de visitante será utilizada como primer criterio de desempate en caso de ser necesario. Estos son los escenarios que se pueden dar esta noche:

- Una victoria de Alajuelense por 0-1 en tiempo regular llevaría el partido a tiempos extra y, de ser necesario, a penales para definir al ganador.

- Un triunfo de Alajuelense por 1-2 implicaría un 2-2 en el global y la Liga avanzaría por el gol de visita como criterio de desempate.

- Un empate 0-0 o por cualquier otro marcador le daría la clasificación a Motagua; mientras Alajuelense quedaría eliminado en Copa Centroamericana y tendría que jugar un repechaje contra el perdedor de la serie entre Olimpia y Cartaginés en un último chance para clasificar a Concachampions.

- Lo anterior también ocurriría con otra victoria de Motagua.

Recuerde que el vencedor de esta serie de cuartos de final asegurará un cupo en la Copa de Campeones de Concacaf 2026 y avanzará a las semifinales de la Copa Centroamericana.

Joel Campbell se perfila como titular para el partido entre Motagua y Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

LEA MÁS: Esta es la primera reacción en redes de uno de los jugadores sancionados en Alajuelense por irse de fiesta

Los jugadores que Alajuelense tiene en Honduras Copiado!

Porteros: Washington Ortega, Bayron Mora y Johnny Álvarez.

Defensas: Alexis Gamboa, Fernando Piñar, Guillermo Villalobos, Isaac Badilla, Farbod Samadián y Elián Quesada.

Volantes: Celso Borges, Alejandro Bran, Aarón Salazar, Rashir Parkins, Jeison Lucumí, Kenyel Michel, Tristan Demetrius y Charles Forstner.

Delanteros: Anthony Hernández, Ronaldo Cisneros, Joel Campbell, Diego Campos y Doryan Rodríguez.

Óscar Ramírez no dispone de Rónald Matarrita, sancionado por Concacaf con un partido de suspensión tras la roja que vio hace una semana, en el minuto 15 del partido de ida entre Alajuelense y Motagua.

El “Macho” tampoco cuenta con Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar al bajarlos del avión, luego de que incurrieron en una falta disciplinaria, al irse de fiesta entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Lo que dice Concacaf sobre el duelo Motagua vs. Alajuelense Copiado!

Concacaf reseña que con su primera victoria en la fase de cuartos de final, Motagua extendió su invicto en la Copa Centroamericana a 12 partidos (6 triunfos, 6 empates).

Además, el gane en la ida de esta serie significó la primera victoria del FC Motagua sobre Alajuelense, tras siete enfrentamientos previos en competencias de Concacaf.

Sin embargo, Alajuelense buscará reescribir la historia y remontar la serie. Ningún equipo ha logrado avanzar en la competencia después de perder el partido de ida en casa en cualquier ronda de la fase eliminatoria.

El cuadro costarricense intentará evitar la eliminación luego de ganar las dos primeras ediciones de la Copa Centroamericana.

Recuerde cómo fue el gol que le dio ventaja a Motagua en el Morera Soto Copiado!

¡Mathías Vásquez rompe el empate sobre la recta final! pic.twitter.com/M2e9QIth4c — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 24, 2025

Con su gol en tiempo de reposición que selló la victoria ante Alajuelense en la ida de los cuartos de final, Mathías Vázquez se convirtió en el jugador hondureño más joven en marcar un gol en la historia de la Copa Centroamericana, al hacerlo con 18 años, 9 meses y 8 días.

Alajuelense anuncia el partido contra Motagua Copiado!

¡𝑽𝒂𝒎𝒐𝒔 𝑳𝒆𝒐𝒏𝒆𝒔! 🦁🔴⚫️



🔜 🆚 Motagua

🗓️ 30 de setiembre 🕗 8:00pm

🏟️ Estadio Nacional Chelato Uclés

📺 ESPN pic.twitter.com/z2orLs72ww — Alajuelense (@ldacr) September 30, 2025

Motagua anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

¡Por la clasificación a semis! 🦅



🆚 LDA

🏟 E. Nacional

🕕 8:00 P.M.

🏆 Copa Centroamericana #MonumentalDesde1928 🦅 pic.twitter.com/mhJclFGnpJ — Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) September 30, 2025

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.