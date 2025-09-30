Óscar Ramírez: la voz que faltaba escuchar sobre indisciplina en Alajuelense y el llamado a la Selección de Creichel Pérez

Tegucigalpa, Honduras.- Liga Deportiva Alajuelense reconoció la gramilla del Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa, donde este martes 30 de setiembre buscará darle la vuelta a una serie que tiene en contra ante Motagua (1-0), en la lucha por acceder a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Antes de pasar a la cancha, Óscar “Macho” Ramírez atendió a los medios de comunicación, en una sala de prensa a reventar. Y fue ahí donde por primera vez se refirió a la situación de indisciplina que se dio el fin de semana en el club, motivo por el que Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar no viajaron a territorio catracho.

LEA MÁS: Miguel Piojo Herrera premia a Creichel Pérez con una convocatoria a la Selección después de escándalo con Alajuelense

- ¿Cómo vivió lo que pasó con esos cuatro jugadores que no viajaron? ¿Cómo tomó la noticia? ¿Qué opina al respecto? ¿Qué va a pasar con estos cuatro muchachos?

- Creo en el actuar, más que en el hablar. Solo el tema que ellos no hayan viajado, pues ya indica que yo tomé una decisión y es una. Gracias a Dios que tenemos una planilla alta e inmediatamente me aboqué a lo que tenía planeado, que no difiere mucho tampoco.

”Y tomé las decisiones esas y creo que por el momento, por lo que se está jugando, pues creo que es la más acertada. Y por el bien en sí de lo que representa lo que es un grupo deportivo.

”La disciplina es una de las cosas que siempre uno apela. Y en este caso ellos han faltado a eso y nosotros pues tomamos las decisiones correspondientes. En este momento yo no he hablado con ellos.

”Me gustaría sentarme a hablar con ellos para tener el sentir. Y creo que después ya pasando esto, que lo más importante es la final de este martes, que es una final que tenemos que sacarla bien. Y después ya pues veremos.

LEA MÁS: Marcelo Sarvas cuenta qué tan golpeado vio a Óscar Ramírez al descubrir indisciplina de sus jugadores

- ¿Cuánta afectación hay porque ellos no vengan a Honduras considerando, por ejemplo, que Rónald Matarita salió expulsado y que su otro lateral era John Paul Ruz y lo de Creichel Pérez, que incluso se ratifica convocado a la Selección Nacional al microciclo y que no lo va a tener?

- Gracias a Dios que me he tenido la dicha de andar siempre tratando de estar adelante en las cosas y de hecho tenía manejando alternativas y de acuerdo a lo que miré en el partido allá en Alajuela, lastimosamente, como usted ya conoce, en los 15 minutos esos, pues me da una visión de lo que puede ser este martes y tal vez no el resto del partido, o en algunos momentos.

”Creo que tuvimos un comportamiento importante, aun así con uno menos ir a buscar el partido también pensando en que no nos hicieran ese gol que al final cayó“.

Óscar Ramírez tiene fe de que Liga Deportiva Alajuelense le dará vuelta a la serie ante Motagua, este martes, en el Estadio "Chelato" Uclés. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

- ¿Qué piensa usted de que Creichel Pérez es uno de los jugadores que no vino a Honduras y que haya sido convocado a Selección?

- Es una pregunta más bien diría yo un poco tema de Federación, ¿verdad? En este caso yo estoy actuando con la disciplina que corresponde en el club, que está en el club y aún así teniendo Creichel el protagonismo que tenía. Dichosamente tenemos gente grande en el club y creo que lo puede suplir de buena manera.

”Ya tal vez lo de la Selección es un tema que en este caso pues corresponde. Pero sí también, creo que hay que bajar un poquito en el sentido de que es un muchacho que venía con un rendimiento muy alto. Todos fuimos jóvenes, todos nos equivocamos y creo que si en este momento Costa Rica necesita en este caso de él, debe ser alguna situación aunque creo que no es definitivo.

”Entonces, me imagino que igual que yo lo voy a hacer, Miguel Herrera lo va a hacer con el muchacho, de hablar y creo que a partir de ahí, tomar una decisión”.

- ¿Cómo está Celso Borges?

- Vamos a mirar, todavía creo que hablando de un porcentaje, hay un 20% de que pueda recaer, entonces creo que me da para pensar tanto en el equipo nuestro como lo que venga después, y por eso tal vez la decisión más sana en este momento es mantenerlo ahí en el banco.

”Y ver la necesidad si en algún momento se requiere, corriendo el riesgo y si no, pues mantenerlo y que siga con la recuperación total”.

- ¿Qué juego se imagina este martes en el “Chelato Uclés?

- Siento que nosotros venimos con la necesidad y con el empuje que queremos, que no nos queda otra que lograr un gol lo más rápido posible y veremos la respuesta de Motagua. Tengo la referencia en el Saprissa, se mantuvo tres cuartos, no fue presionante y no sé si ante su afición irá a hacer el mismo comportamiento”.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.