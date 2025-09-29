Marcelo Sarvas cuenta qué tan golpeado vio a Óscar Ramírez al descubrir indisciplina de sus jugadores

Marcelo Sarvas atendió a los medios de comunicación en el hotel de concentración de Liga Deportiva Alajuelense en Honduras.

Tegucigalpa, Honduras.- Óscar “Macho” Ramírez fue uno de los más golpeados cuando se percató de que Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar tomaron una decisión equivocada al irse de fiesta. El técnico de Liga Deportiva Alajuelense realmente se sentía sorprendido, y hasta de cierto modo, defraudado y preocupado.

Marcelo Sarvas, una de las manos derechas del “Macho”, atendió a los medios de comunicación en el hotel de concentración de la Liga en Tegucigalpa y respondió varias consultas sobre esta situación.

Será hasta las 5:30 p. m. cuando Óscar Ramírez y un futbolista ofrezcan la rueda de prensa de rigor organizada por Concacaf, previo al partido de este martes 30 de setiembre contra Motagua.

Después de esa comparecencia, la Liga reconocerá la cancha del Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa. Los rojinegros van perdiendo la serie por 1-0. Este martes se juegan la clasificación a las semifinales de la Copa Centroamericana.

- ¿Cómo han sido las últimas horas del equipo y cómo están planeando el partido decisivo de este martes al tener que hacer ajustes de última hora?

- Creo que el equipo se ve muy bien, muy motivado. El plan de partido sigue con lo mismo, la idea de venir acá a ganar y jugar para adelante y buscar el partido desde el principio sigue lo mismo. Seguro que tuvimos que cambiar algunas piezas dentro del contexto, pero el equipo se ve muy bien.

- ¿Cómo notó a Óscar Ramírez? Porque posiblemente fue uno de los más golpeados y los más sorprendidos.

- Es muy difícil, Óscar es un ser humano más allá del entrenador, creo que principalmente por los muchachos más jóvenes. Él tiene una responsabilidad muy grande por la vida de ellos, por el futuro de ellos, entonces lo golpea de una forma diferente, mucho más allá del fútbol, de táctica, del equipo que va a empezar este martes, le golpea de una forma muy diferente.

”Usted lo ve, lo hizo mal, por pensar en el futuro y cosas que ya pasaron en la vida de nosotros, de compañeros que tuvimos, que por un problema tal vez fuera de la cancha, no llegaron tan lejos como pudieron.

”Entonces esto es una película que pasa en la cabeza, que usted no quiere que pase con un compañero tuyo, con una persona que usted quiere, que convive.

”Creo que lo golpeó mucho en esta parte, pero como le dije. Vamos a ver eso más adelante y nos enfocamos en el trabajo después de lo que pasó y estamos bien ahora”.

- ¿Cómo analiza? ¿Qué le diría a la afición que está enojada, que está molesta? ¿Qué valoración hace de todo lo que sucedió con estos cuatro muchachos?

- Es un tema muy delicado, algo que hay que tratarlo bien internamente. Tuvimos que tomar una decisión y no están acá con el equipo, pero los próximos pasos y lo que va a pasar con los muchachos son cosas hay que estudiar, pensarlas, no es emoción. Son situaciones que tal vez más allá de fútbol, el lado personal de cada uno, la historia, el contexto de vida, de familia.

”Creo que lo que tenía que hacer el club al principio lo hicimos, fue una decisión con la directiva, con Carlos Vela, con los jugadores. Fue una decisión en conjunto, para el beneficio del club. Entonces, lo que teníamos que haber hecho lo hicimos y ahora después de este partido vamos a ver bien la situación, y de ahí, encaminar los próximos pasos”.

- ¿La decisión de que no viajaran fue del cuerpo técnico o ustedes recibieron más bien una señal de que los muchachos no iban a viajar?

- No, no. Eso fue una decisión conjunta del cuerpo técnico, directiva, jugadores, bueno, los líderes, los capitanes. Eso es algo que no es una persona que lo decide. Son muchas cabezas, muchas personas pensando lo que puede pasar, lo que hacemos, lo que es lo mejor. Y por fin la decisión, que creo que fue la correcta, de dejarlos allá y trabajar con los muchachos que estaban preparados.

- ¿Decidieron dar un punto y aparte por el momento, en el sentido de que pasó lo que pasó, se tomaron decisiones y que lo importante es el juego contra Motagua, y luego ya se verán las eventuales repercusiones que tenga el caso?

- Sí, sin duda, fue el momento. Sacamos la decisión, esa es la decisión, punto. Salimos a la cancha, entrenamos con los jugadores que nos tocaban y en el equipo no se habla de eso ahora. No se habla de eso hasta después del partido, cuando regresemos a Costa Rica.

”Y como dije, analizarlo bien, tranquilo, fríamente porque son contextos diferentes de vida, de situación. Yo creo que en la historia del fútbol no es la primera vez que pasa, ojalá fuera la última vez.

”Hace mucho que yo particularmente no lo había vivido, porque son culturas diferentes de fútbol donde estaba yo. Pero sí, crecí en Brasil y son contextos muy parecidos. Entonces, como les dije, hay contextos personales que son de la Liga, de la institución”.

- El camerino está golpeado. ¿Qué decirle al jugador en estos momentos cuando se viene de un traspié en Costa Rica y pasa esta situación el fin de semana y este martes ya es el partido más importante hoy?

- Vamos paso a paso. La parte anímica del camerino yo creo que hay momentos diferentes. Usted recibe la noticia, lidia con la situación y eso es un choque, es complicado, no es algo simple.

”No es algo sencillo que usted quiere lidiar o que pasa todos los días. Lidiamos con la situación, yo creo que lo que viene después, todos los jugadores son profesionales, todos los jugadores saben que cada uno tiene su deseo personal, y sabe el momento que estamos viviendo, sabe la importancia del partido.

”Entonces lo que pasó quedó para atrás, no es que el camerino está dividido o que hay un problema. Hubo un problema y ahora adelante seguimos con lo que tenemos que lidiar, que es el partido.

”El partido en sí no hay que hablar mucho, los jugadores tienen mucho más tiempo en la Liga que yo, saben la importancia, saben la afición, saben cómo es la prensa, saben cómo es el entorno del club.

”Sabemos que para pasar todo eso tenemos que ganar este martes, por equis cosas. Ya no hablamos más de lo que pasó, el equipo está bien, están todos contentos, motivados por el partido que vamos a jugar este martes”.

