Los cambios de última hora que Óscar ‘Macho’ Ramírez debe hacer por sanción a jugadores en Alajuelense

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar 'Macho' Ramírez tiene algunas ideas sobre cómo reacomodar a Liga Deportiva Alajuelense para el partido contra Motagua, en la Copa Centroamericana de Concacaf.

Tegucigalpa, Honduras.- De los cuatro jugadores que Liga Deportiva Alajuelense bajó del avión por irse de fiesta entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, se pueden deducir algunas cosas.

John Paul Ruiz iba a ser titular, máxime que Rónald Matarrita debe purgar un partido de suspensión por la tarjeta roja que vio la semana pasada contra Motagua.

O que Creichel Pérez también tenía altas posibilidades de ser de la partida este martes 30 de setiembre, en el partido al que la Liga llega con una desventaja de 1-0, y en el que necesita goles para avanzar a las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Óscar “Macho” Ramírez y su cuerpo técnico ahora tienen que replantearlo todo y el asistente del técnico rojinegro, Marcelo Sarvas, respondió qué repercusión tiene esta situación para efectos del partido contra Motagua como tal.

“Tenemos 24 jugadores, la confianza, el día a día lo direcciona, usted sabe lo que cada uno puede hacer, y todos tienen todos los días la misma información, la misma situación de entrenamiento.

”Eso nos conforta para qué si pasa una situación de lesión, de enfermedad o una situación como esta que no está planeada, que el próximo jugador que está bien entrenado, para entrar en el puesto de este jugador", manifestó Marcelo Sarvas.

No se puede ocultar que la Liga necesitaba a esos futbolistas en una serie de todo o nada, en la que está en juego si el equipo rojinegro continúa con el anhelo de ser tricampeón de Centroamérica, o si se despide de la competición regional y tendría que ir a un repechaje para ver si accede a Concachampions.

“Nosotros tenemos la confianza, el planeamiento del partido no cambia, la forma de juego no cambia, no cambió nada, sí cambió las piezas, pero estamos muy tranquilos por los muchachos que van a entrar y seguro vamos a hacer un buen partido”, recalcó Marcelo Sarvas.

Las soluciones más prácticas de las que el “Macho” Ramírez podría echar mano es que Joel Campbell salga como titular en lugar de Creichel Pérez.

Y pareciera la oportunidad que tanto estaba esperando Elián Quesada, quien solamente ha jugado 80 minutos en lo que va del semestre.

Sin embargo, otra opción que tienen los manudos es que Aarón Salazar corra la banda.

Las decisiones que tome el “Macho” se conocerán en definitiva este propio martes 30 de setiembre, cuando Alajuelense visite a Motagua, en el Estadio “Chelato” Uclés, en la lluviosa Tegucigalpa.

