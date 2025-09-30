Javier López, técnico de Motagua: ‘¡Wow, qué plantilla tiene Alajuelense!’

Javier López quiere hacer historia con Motagua y tiene muy estudiado a su rival de turno: Liga Deportiva Alajuelense.

Tegucigalpa, Honduras.- Javier López, ese técnico que desde hace algún tiempo se especializa en complicar a los equipos ticos en la Copa Centroamericana de Concacaf, elogia a los rojinegros, pero a la vez pretende culminar con éxito la faena ante Liga Deportiva Alajuelense.

El español que dirige a Motagua se ha dedicado a estudiar una y otra vez lo que fue el partido de la semana pasada en el Estadio Alejandro Morera Soto, al tiempo que preparó con esmero lo que harán sus hombres este martes 30 de setiembre, cuando reciban a la Liga en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa.

LEA MÁS: Los cambios de última hora que Óscar ‘Macho’ Ramírez debe hacer por sanción a jugadores en Alajuelense

Sin rodeos, dijo que su equipo tiene dos misiones, y con cualquiera quedaría satisfecho porque conducen al mismo propósito. Una es dejar el marco en cero; la otra es ganarle de nuevo a la Liga.

También sabe bien todo lo que pasó en las últimas horas con Alajuelense, con ese caso de indisciplina de cuatro jugadores que se fueron de fiesta entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

“En relación a los temas extradeportivos de Alajuelense estamos al tanto de lo que ha sucedido, de las decisiones que han tomado”, expresó Javier López en la víspera del round definitivo por el pase a la semifinal de la Copa Centroamericana.

Sin embargo, el estratega de Motagua no cree que eso sea un problema para los rojinegros. Su criterio es que los manudos cuentan con una planilla amplia y densa, que se comprueba con tan solo ver la suplencia.

LEA MÁS: Marcelo Sarvas cuenta qué tan golpeado vio a Óscar Ramírez al descubrir indisciplina de sus jugadores

“El otro día yo sentía nostalgia viendo a Diego Campos ni participar en el encuentro y en la Copa Centroamericana de 2024 fue el mejor del torneo. Cuando lo fui a saludar a la banca, lo vi un poco triste por no poder participar y no jugó ni un solo minuto. Digo: ‘¡Wow, qué plantilla tiene Alajuelense! Que se permite el lujo de que un jugador como Diego Campos esté sin participar’”, reseñó Javier López.

Y de nuevo, se refirió a los cuatro jugadores que la Liga bajó del avión: Creichel Pérez, John Paul Ruiz, Deylan Paz y Deylan Aguilar.

“Sabemos que hay bajas, que traen esta indisciplina, cómo la han atacado y es una incertidumbre cómo van a salir este martes. Cuando es así lo importante es concentrarse en uno mismo. Hemos sido muy críticos con lo que pasó en Alajuela, porque hubo cosas muy buenas, pero también hubo momentos en los que con diez, Alajuelense fue mejor que nosotros y eso no lo podemos permitir en nuestra casa y con nuestra afición”, afirmó Javier López.

Motagua está ganando la serie con una ventaja de 1-0, pero el partido definitivo será este martes 30 de setiembre, a las 8:06 p. m., en el Estadio “Chelato” Uclés, en Tegucigalpa.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.