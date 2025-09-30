Puro Deporte

Javier López, técnico de Motagua: ‘¡Wow, qué plantilla tiene Alajuelense!’

Esto dijo el técnico de Motagua antes del partido definitivo contra Liga Deportiva Alajuelense, en la lucha por llegar a semifinales de la Copa Centroamericana

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Javier López quiere hacer historia con Motagua y tiene muy estudiado a su rival de turno: Liga Deportiva Alajuelense.
Javier López quiere hacer historia con Motagua y tiene muy estudiado a su rival de turno: Liga Deportiva Alajuelense. (X de Motagua/X de Motagua)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseMotaguaJavier LópezCopa Centroamericana de Concacaf
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.