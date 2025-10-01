La bronca de Washington Ortega y lo que dijo para acabar la controversia con portero de Motagua

Tegucigalpa, Honduras.- Washington Ortega cuenta que sentía una bronca tremenda cuando no logró atajar el penal de Rodrigo Gómez, un tanto que ponía más empinada la cuesta de Liga Deportiva Alajuelense, que acabó con un triunfo agónico ante Motagua.

Pero el arquero también fue testigo en primera fila de cómo el cuadro rojinegro concretó los dos goles que tienen a los manudos en las semifinales de la Copa Centroamericana de Concacaf y con la clasificación a Concachampions en mano.

La Liga acabó la controversia que rodeaba esta serie, luego de que el arquero catracho Luis Ortiz conversaba con un personero de seguridad en el Estadio Alejandro Morera Soto antes de entrar al camerino en el partido de ida, y con la prensa de testigo le dijo: “Ellos (Alajuelense) no son Saprissa, nadie mete”.

En la jerga del fútbol costarricense, el término meter se refiere a la actitud y el hambre de triunfo en la cancha.

“Quedó demostrado lo que es la Liga, no somos ningún otro equipo, nosotros somos la Liga y hoy metimos, que era lo que querían”, manifestó Washington Ortega, poniéndole punto final a esa discusión.

En sus declaraciones post-partido en la zona mixta del Estadio “Chelato” Uclés, el guardameta resaltó la experiencia y el compromiso de sus compañeros, así como lo que exige jugar en una institución como Alajuelense.

“Se los dije el día anterior al partido, muchos de los muchachos que han salido bicampeones saben jugar esta clase de partidos de Copa Centroamericana y me alegro mucho por todos mis compañeros, porque hacemos muchos esfuerzos grandes,” afirmó.

Washington Ortega estaba convencido de que Liga Deportiva Alajuelense le daría vuelta a la serie contra Motagua. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Indicó que a veces tienen muchos golpes y eso es lo que conlleva jugar en un equipo grande.

“Entonces, me alegro muchísimo, también por el profe (Óscar Ramírez) que se vino a meter en este lío”, pronunció, antes de referirse a ese enojo visible cuando le anotaron el penal.

“Terminé muy caliente porque lo había estudiado muy bien con Diego Cejas (preparador de porteros), tendría que haber ayudado al equipo ahí. No estoy ligando con el tema de los penales y es algo que me siento fuerte en eso.

”Cuando entró la pelota me sentí muy caliente, pero después, la verdad es que había esa sensación de que nosotros podíamos hacerlo”, mencionó Washington Ortega.

