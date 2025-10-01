El recado (muy respetuoso) de Óscar ‘Macho’ Ramírez al portero de Motagua que comparó a Alajuelense y Saprissa

Tegucigalpa, Honduras. - Óscar Ramírez hizo su valoración luego del enorme triunfo de Alajuelense ante Motagua, por la Copa Centroamericana, que les dio a los rojinegros boleto directo a la Liga de Campeones de Concacaf y les permite mantener vivo el sueño del tricampeonato en el istmo.

En su comparecencia ante los medios, Ramírez destacó la versatilidad táctica del equipo y de una manera muy respetuosa hasta le mandó un mensaje al portero de Motagua, Luis Ortiz.

- ¿Qué valoración hace de sus muchachos y qué se puede esperar de su equipo a partir de ahora?

- No es fácil venir acá, ya tenía la experiencia como jugador y entrenador. Hay que rescatar la personalidad del equipo. El penal nos desajusta un poquito, tuvimos la capacidad para reaccionar. En el segundo tiempo tiene lógica, el Motagua tuvo un repliegue y nosotros tuvimos la sapiencia de saber manejar los cambios y el momento, lo habíamos hablado de que (el gol) podía ser al principio, en medio partido o al final.

“Esta Liga es la de las grandes jornadas, queremos rescatar eso. Tuvimos suficiente capacidad”.

- ¿Cuánto sabe una remontada así? Hay elementos económicos, prestigio, etc. y además dónde estuvo la clave para un partido tan bravo.

- Ustedes no se imaginan lo que es tener casi siete muchachos de la sub 21 en el banco. El aprendizaje es tremendo, los muchachos que entraron cada uno hizo su función sin salirse del libreto, hablamos de que esa era la convicción para sacar el partido.

“Con el partido 2-0 en contra acá, tener la convicción, entre más difícil el equipo fue más para adelante. Esto nos da un gran pase a la Concachampions, pero en las crisis es donde tiene que salir algo más. Se los dije a los jugadores, este es el ADN, esta es la forma, el empuje ante las adversidades, entre más difiícil la pongan más vamos a hacer”.

- Sorprendió con el planteamiento, una línea de tres, después en el medio tiempo tuvo que recomponer.

- Creí que Motagua iba a tener un planteamiento más reservado, por eso mantuve la línea de tres. Ellos jugaron los primeros minutos con una presión a lo que hacíamos nosotros, que teníamos los laterales más arriba. Cambiamos porque esa es la parte versátil que debe tener un equipo. Tenemos jugadores que se prestan para darle vuelta al planteamiento sin hacer cambios.

LEA MÁS: ¿Qué pasa con Elián Quesada en Alajuelense? Esto es lo último que dijo Óscar ‘Macho’ Ramírez

- ¿Es importante esta victoria en Honduras de cara al partido que se viene de la Selección aquí por la eliminatoria?

- Sí es importante, en este momento darles esa esperanza, sabemos que allá y acá son partidos complejos. Va a ser un partido que se las trae.

- Después de días tan complicados (por el tema de la indisciplina de los jugadores separados del viaje), ¿qué significa este resultado para usted?

- Siempre hay que remar y no claudicar, seguir para adelante. Yo les he contado a los jugadores muchas anécdotas de cosas que pasaban tiempo atrás, trato de que ellos tengan claro que pueden tener la oportunidad, que cada uno haga su funcionamiento. Contra Puntarenas jugaron Bran, Salazar, Campos, hoy jugó Campbell que aguantó todo. Son las cosas que uno debe estar anticipando, la gente eso no lo ve.

LEA MÁS: Así fue como Alajuelense descubrió a sus jugadores enfiestados: Crónica de una noche en ‘la Cali’ y un ojo morado

- ¿Cuándo mordió al grupo lo que sucedió con el portero de Motagua, lo que dijo al salir de la cancha (que el estadio Morera Soto no mete como el Saprissa), porque en el gol le celebraron y al final le celebraron?

- Está primero lo de nosotros, hacer las cosas bien. Como profesional, uno no puede hablar de un rival, porque es una motivación extra que le das, y no hay que regalar nada. Muchas veces llega al orgullo. Entre profesionales debe haber respeto y consideración, y que sepan guardar la emotividad.

- ¿Qué tan importante es el tema de la versatilidad? Usó línea de tres defensas en el primer tiempo y pasó a línea de cuatro en el segundo.

- Lo expliqué, un equipo debe tener versatilidad, porque todo mundo ve el video y te analiza. Un día de estos oí hablar a Luis Enrique (entrenador del PSG) que año a año tiene que estar haciendo cambios, porque los equipos lo estudian tanto que tiene que estar cambiando.

“Cuando un equipo se vuelve predecible es difícil, con un estudio que te hagan, te minimizan mucho. No es hacerlo por hacerlo, es en los momentos que se necesita. Y tener la gente para hacerlo”.

- ¿Qué significa que recuperen el nivel de Joel Campbell, y también para la Selección?

- Lo de Joel, cuando lo perdí contra Guadalupe, me molesté porque él hizo mucho esfuerzo por recuperarse, dieta, trabajos extras. Y ver que se nos lastimó, fue difícil. Fue otra vez una lucha contra el tiempo, por acelerado volvió a recaer. El viernes contra Puntarenas lo utilicé 60 minutos, ahora ya este partido; Joel es capaz de dejar un delantero frente al marco. A nivel de Selección, él quiere estar ahí.